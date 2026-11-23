Tormentas en la costa este amenazan el desfile de Macy's y viajes de Acción de Gracias. Mareas altas en San Francisco y vientos fuertes en Nueva York paralizan eventos.

Los viajeros en el noreste de los Estados Unidos tienen una ventana de oportunidad limitada para evitar los peores efectos climáticos antes de que una tormenta costera genere aguaceros y vientos intensos durante el Día de Acción de Gracias, lo que pone en riesgo la centésima edición del Desfile de Acción de Gracias de Macy's. Se espera tiempo seco desde la ciudad de Washington hasta Boston el martes y gran parte del miércoles, antes de la llegada del nuevo sistema meteorológico. Este fenómeno representa el segundo sistema que afecta la costa este en pocos días, tras las fuertes lluvias de la semana pasada que causaron inundaciones y alteraron los viajes en la costa atlántica de Florida.

Impacto en el Desfile de Acción de Gracias de Macy

Las autoridades de Nueva York evalúan el riesgo de que los vientos impidan el lanzamiento de los globos gigantes en la centésima edición del Desfile de Acción de Gracias de Macy's, independientemente de la lluvia. Se pronostican ráfagas generalizadas de entre 55 km/h y 72 km/h (35 y 45 mph) para el área de Nueva York el jueves, con intensidades mayores cerca de la costa. Las normas municipales exigen mantener los globos en tierra si los vientos sostenidos superan los 37 km/h (23 mph) o si las ráfagas exceden los 55 km/h (34 mph). La incógnita radica en si las velocidades del viento a lo largo de la ruta en Manhattan alcanzarán esos límites entre el inicio de las 8:30 a.m. y el mediodía del jueves.

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Mareas altas amenazan infraestructura en San Francisco

La costa de California enfrenta amenazas distintas, donde el Servicio Meteorológico Nacional anticipa cierres de carreteras en las bahías de San Francisco y San Pablo debido al regreso de mareas excepcionalmente altas este lunes. Los modelos indican que el nivel del agua alcanzará su punto máximo el miércoles por la mañana, con posibles inundaciones que impactan el Aeropuerto Internacional de San Francisco. El alcalde ha instado a los residentes a reconsiderar sus viajes en zonas de costas bajas, ya que la infraestructura local podría verse seriamente afectada por estas condiciones hidrológicas inusuales.

Riesgos de inundación en el corredor de la I-95

Los conductores que crucen por la costa de las Carolinas el miércoles se enfrentan a un día difícil, con tormentas que se intensifican frente a la costa sureste y producen aguaceros capaces de inundar carreteras en Carolina del Norte y Carolina del Sur. A medida que el sistema se desplaza hacia el norte, la lluvia llegará a la ciudad de Washington y Filadelfia la noche del miércoles, complicando la conducción bajo la lluvia por la Interestatal 95 durante la mañana del Día de Acción de Gracias. El Centro de Predicción Meteorológica indica que podrían caer entre 25 mm y 50 mm (1 y 2 pulgadas) de lluvia en el corredor, con posibilidades de hasta 75 mm (3 pulgadas) en zonas localizadas.

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Alteraciones en vuelos y nieve en Nueva Inglaterra

En Boston, las condiciones meteorológicas más adversas se presentarán el Día de Acción de Gracias, con lluvia y fuertes ráfagas que podrían retrasar los vuelos en el Aeropuerto Internacional Logan. En la costa de Massachusetts, se teme a inundaciones si los vientos marinos coinciden con la marea alta. Los viajeros que crucen los montes Apalaches centrales o conduzcan por zonas elevadas del norte del estado de Nueva York y Nueva Inglaterra podrían encontrarse con nieve, aunque la cantidad exacta aún no está definida.

Pronóstico para el regreso y fin de semana

Se espera que las condiciones para el viaje de regreso a casa mejoren y se sequen en los alrededores de la ciudad de Washington para el viernes, aunque persisten ráfagas de viento. Chubascos de lluvia y nieve podrían persistir hasta el sábado en el norte de Nueva Inglaterra. Los meteorólogos también vigilan otra tormenta que podría formarse frente a la costa este durante el fin de semana, pero es demasiado pronto para determinar si afectará los desplazamientos del domingo.