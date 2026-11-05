Alemania niega invasión de Polonia ante desinformación sobre crisis constitucional

Alemania rechaza afirmaciones de invasión y golpe de estado en Polonia. La presencia militar alemana se debe a ejercicios de la OTAN y celebraciones del ejército alemán en contexto de crisis institucional.

La República Federal de Alemania ha rechazado categóricamente las afirmaciones publicadas en redes sociales que sugieren una invasión militar a Polonia o la participación de sus fuerzas armadas en un presunto golpe de Estado. Esta postura oficial surge en respuesta a una campaña de desinformación que ha ganado tracción en plataformas digitales, donde se vincula la presencia de tropas alemanas en territorio polaco con la actual crisis institucional provocada por la disputa por el control del Tribunal Constitucional.

Origen de las acusaciones falsas en redes sociales

Las noticias falsas comenzaron a difundirse con fuerza el 5 de noviembre, cuando mensajes en la plataforma X, escritos en polaco, cuestionaban qué hacía el ejército alemán en Varsovia durante una supuesta toma de poder del gobierno. Publicaciones similares en neerlandés afirmaban que Alemania estaba invadiendo Polonia de nuevo, citando un mensaje de un diputado del partido de extrema derecha polaco que compartía una fotografía de un militar junto a un vehículo de la Bundeswehr.

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Este contenido incluía acusaciones graves contra el primer ministro Donald Tusk y la Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, insinuando que habían enviado refuerzos militares desde Alemania y Bruselas para apoyar un golpe de estado. Estas narrativas, compartidas por figuras políticas locales, ignoran el contexto real de las operaciones militares y han contribuido a aumentar la tensión en un momento de alta volatilidad política en la región.

Justificación ceremonial y defensiva de la presencia militar

El embajador de Alemania en Polonia ha aclarado que la presencia actual de militares alemanes responde exclusivamente a celebraciones conmemorativas del aniversario del Ejército alemán y a tareas de coordinación. Un comunicado oficial detalló que el carácter de estas operaciones es estrictamente ceremonial, rechazando firmemente cualquier desinformación que sugiera la participación de Alemania en asuntos internos de Polonia.

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Más allá de las celebraciones, la cooperación militar entre ambos países es continua y integral, establecida en el marco de la amenaza rusa y las obligaciones de la OTAN. Las fuerzas alemanas han realizado misiones de vigilancia aérea en ciudades como Malbork y Mińsk Mazowiecki, desplegando aviones de combate Eurofighter y sistemas de defensa aérea Patriot para proteger el espacio aéreo polaco.

Despliegue defensivo en la frontera rusa

Además de las tareas aéreas, el contingente alemán está compuesto principalmente por ingenieros del ejército y personal de apoyo que operan en la región de los lagos de Masuria, cerca de la frontera con Rusia. Su misión concreta, definida por las Fuerzas Armadas alemanas, consiste en construir zanjas antitanque, barreras de alambre de púas y obstáculos defensivos junto a las fuerzas polacas.

Este despliegue se enmarca en la decisión de Polonia, adoptada en 2024 tras la invasión rusa de Ucrania, de ampliar sus fortificaciones fronterizas. Cinco cazas Eurofighter alemanes también han estado estacionados en Polonia como parte del apoyo a las medidas defensivas de la Alianza Atlántica en Europa oriental, central y sudoriental.

Crisis política por el control judicial en Varsovia

El contexto en el que circula esta desinformación es una grave crisis institucional en Polonia. El presidente Karol Nawrocki, representante del partido Ley y Justicia, ha acusado al primer ministro Donald Tusk, de Coalición Cívica, de orquestar un golpe de estado. Nawrocki se ha negado a nombrar a tres de los seis jueces elegidos por el Parlamento para el Tribunal Constitucional.

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La situación se intensificó cuando la jueza Anna Korwin-Piotrowska anunció la destitución de la cúpula del Tribunal, lo que provocó protestas frente a la sede del organismo en Varsovia. Aunque la policía rodeó inicialmente el edificio, el presidente ordenó retirar el bloqueo para restablecer el orden jurídico, en un enfrentamiento directo entre los poderes ejecutivo y judicial del país.