Alejandro Davidovich se defiende de acusaciones de empujar a recogepelotas en Roland Garros

El tenista de Leganés se encuentra en el centro de una polémica después de una imagen publicada en las redes sociales. El jugador aseguró no haber hecho nada y contó el momento y el contexto en el que se produjo el 'incidente'.

El tenista Alejandro Davidovich ha sido objeto de muchas críticas tras su último encuentro en Roland Garros . El jugador de Leganés se encuentra en el centro de una polémica debido a una imagen publicada en las redes sociales en la que parece empujar a una recogepelotas.

El madrileño aseguró no haber hecho nada y contó el momento y el contexto en el que se produjo el 'incidente'. Según Davidovich, cuando acaba el set su padre le quería dar una cosa, pero él le pidió que lo hiciera después del descanso. La chica estaba en el medio y Davidovich insiste en que nunca le haría daño a un recogepelotas.

La legislatura se encuentra en un momento delicado, ya que los socios de Sánchez le miran de reojo mientras el PSOE clama por 'no judicializar la política'. El partido de Sánchez se encuentra en un momento difícil debido a los escándalos que rodean al PP y al PSOE. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sigue sin cerrar un acuerdo con Irán y se mantiene el doble bloqueo sobre el estrecho de Ormuz.

En otro tema, un fondo de inversión ha desahuciado a los vecinos de una cooperativa sostenible en Madrid. En un accidente trágico, un participante ha muerto en el Rally de la Cerámica en Castellón y otro se encuentra en un estado grave





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