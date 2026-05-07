Alejandra Onieva y Jesse Williams: Boda Secreta y Dulce Espera

La actriz Alejandra Onieva y el actor Jesse Williams consolidan su amor con un matrimonio privado en Estados Unidos y el anuncio de su primer hijo juntos.

El mundo del espectáculo y la crónica social se ha visto sacudido esta semana por una serie de revelaciones impactantes que sitúan a Alejandra Onieva y Jesse Williams en el centro de todas las miradas.

Lo que comenzó como un romance discreto se ha transformado en una noticia doblemente feliz: la pareja no solo ha contraído matrimonio en una ceremonia secreta celebrada en los Estados Unidos, sino que también se encuentran en la dulce espera de su primer hijo en común. Esta información, que ha caído como una bomba mediática, fue adelantada inicialmente por el periodista Alberto Guzmán durante una de sus intervenciones en el videopodcast Vibras en corte, donde detalló que la actriz española supo que estaba embarazada en el pasado mes de febrero, compartiendo la noticia únicamente con su círculo más íntimo y cercano hasta el momento.

Posteriormente, la prestigiosa revista ¡Hola! se encargó de confirmar estos datos, aportando más luz sobre la discreta unión matrimonial que tuvo lugar hace unos meses en suelo estadounidense. Según los informes periodísticos, la precipitación del enlace matrimonial estuvo directamente motivada por el embarazo de Alejandra Onieva.

La pareja optó por una ceremonia extremadamente privada y sencilla, donde solo estuvieron presentes los familiares más allegados, evitando así el asedio de la prensa y manteniendo la intimidad de un momento tan trascendental en sus vidas. Sin embargo, este enlace secreto no parece ser el final de las celebraciones.

Guzmán ha asegurado que tanto Alejandra como Jesse Williams están ya planificando un evento mucho más fastuoso y abierto para el próximo verano, una gran fiesta donde se espera que no falten los marqueses de Griñón, dada la estrecha relación familiar. Aunque todavía no se han filtrado los detalles exactos sobre la ubicación o la fecha precisa de esta futura gala, la expectación es máxima ya que se prevé que sea uno de los eventos sociales más comentados del año.

En cuanto a la paternidad, este será el primer hijo para Alejandra Onieva, quien comienza así una nueva etapa vital. Para Jesse Williams, la situación es distinta, ya que el reconocido intérprete de Anatomía de Grey ya tiene experiencia en la crianza. Williams estuvo previamente casado con Aryn Drake-Lee, unión de la cual nacieron sus dos hijos, Sadie y Maceo.

Aquella relación terminó en una separación en el año 2017, aunque el proceso de divorcio se prolongó hasta el año 2020 debido a una compleja batalla legal centrada principalmente en la custodia de los menores. Este nuevo capítulo en la vida del actor representa un renacer personal y emocional junto a la actriz española. El origen de esta historia de amor se remonta al rodaje de la miniserie de Amazon Prime titulada Hotel Costiera, donde ambos coincidieron profesionalmente.

Fue en ese entorno creativo donde surgió una química irrefrenable que rápidamente trascendió lo laboral para convertirse en un romance sólido. Aunque las primeras imágenes que confirmaban su relación salieron a la luz hace aproximadamente un año, la pareja ha sabido gestionar su privacidad con inteligencia, consolidando su vínculo lejos de los focos hasta que la noticia del embarazo y la boda hicieron imposible mantener el secreto. Por su parte, la familia Onieva ha reaccionado con naturalidad y cariño.

Íñigo Onieva, hermano de la actriz y marido de Tamara Falcó, ha sido el único miembro de la familia en hacer declaraciones públicas hasta ahora. Con su habitual prudencia y discreción, Íñigo se limitó a señalar que la llegada de un bebé es siempre una buena noticia, evitando entrar en detalles íntimos pero mostrando su alegría por la nueva etapa de su hermana.

Este acontecimiento supone el cierre perfecto para el inicio de su vida matrimonial, uniendo dos mundos diferentes bajo el signo del amor y la familia, mientras el público espera con ansias más detalles sobre el futuro bebé y la gran celebración estival





yo_dona / 🏆 58. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alejandra Onieva Jesse Williams Embarazo Boda Secreta Hotel Costiera

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alejandra destapa el álbum de su boda con Richard Gere: 'Te elegiría de nuevo'La historia de amor entre Richard Gere (76) y Alejandra Silva (43) tiene ese componente romántico de encontrarse en el momento perfecto. Se conocieron cuando ambos atravesaban el...

Read more »

Un actor reflexiona sobre su experiencia en la película junto a Angelina Jolie y la visión de la directora AliceEl actor comparte sus impresiones sobre su personaje, su colaboración con Angelina Jolie y cómo la directora Alice abordó temas profundos como la enfermedad y la sexualidad en la película.

Read more »

'Potencias medias' y 'clases medias': quién puede ser un actor 'responsable'En clase, cuando intento explicar cómo se organiza el sistema internacional, el término ‘potencia media’ aparece con bastante rapidez.

Read more »

Williams se ilusionan con el futuro de Carlos Sainz: 'Vamos a traer más'James Vowles, jefe de Williams, celebra los puntos de Carlos Sainz y Alex Albon anunciando que van a traer más mejoras en las próximas carreras.

Read more »

El hantavirus que afecta al crucero que se dirige a Canarias ya mató hace un año a la mujer del actor Gene HackmanEl hantavirus ha regresado a la actualidad tras detectarse varios casos en un crucero que viajaba desde Argentina hacia Canarias, lo que ha reactivado las alertas sanitarias sobre...

Read more »

Alejandra Onieva y Jesse Williams esperan su primer hijo en común tras su boda sorpresa: los detallesLa actriz y el protagonista de ' Anatomía de Grey' se preparan para la aventura más apasionante de sus vidas

Read more »