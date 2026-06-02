Alejandra Onieva celebra 34 cumpleaños embarazada y recién casada con Jesse Williams

La actriz Alejandra Onieva, cuñada de Tamara Falcó, celebra su 34 cumpleaños en la recta final de su primer embarazo, después de haberse casado recientemente con el actor Jesse Williams. Una amiga ha compartido un álbum de fotos con imágenes de su figura premamá y un mensaje emotivo que refleja la plenitud de esta etapa.

La actriz Alejandra Onieva , hermana de Íñigo Onieva y cuñada de Tamara Falcó , celebra su 34 cumpleaños el 1 de junio en un momento de plenitud personal.

Este año marca un hito especial, ya que es su último cumpleaños antes de convertirse en madre, pues se encuentra en la recta final de su primer embarazo. La celebración ha coincidido con la difusión de un álbum de fotos dedicado por una amiga cercana, en el que se aprecia su figura premamá y la complicidad entre ambas. En las imágenes, Alejandra posa con vestidos ceñidos que resaltan su silueta, y en algunas su amiga supporta cariñosamente su vientre.

La amiga, llamada Eva, le ha dedicado un mensaje emotivo en el que destaca los cambios vividos en el último año, incluyendo su boda con el actor Jesse Williams y la espera de su hijo. La relación de Alejandra y Jesse comenzó hace más de dos años en Positano, durante el rodaje de la serie Hotel Costiera, y aunque mantuvieron una discreción inicial, su compromiso se hizo público más de un año después.

La boda, según se reveló en exclusiva, tuvo lugar en Chicago, ciudad natal del actor, en una ceremonia íntima con familiares y amigos cercanos. La noticia del embarazo se conoció semanas atrás, completando una serie de hitos que definen esta etapa. La cuñada de Tamara Falcó, por tanto, inicia sus 34 años envuelta en alegría y expectación por la próxima paternidad, rodeada del apoyo de sus seres queridos.

Este cumpleaños simboliza unbefore un antes y un después en su vida, marcado por la maternidad y la vida familiar junto a Williams





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