Aleida Alcaide: 'La IA es un acompañante de la inteligencia natural'

Entrevista con Aleida Alcaide, directora de la estrategia nacional de Inteligencia Artificial en España, en el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología. Se discuten los avances, desafíos y la visión de España para la IA, enfocándose en la soberanía tecnológica, la eficiencia administrativa y el beneficio ciudadano.

Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología : Aleida Alcaide defiende el papel de la inteligencia artificial como herramienta complementaria y no sustitutiva de la inteligencia humana. España impulsa el modelo ALIA para fortalecer la soberanía tecnológica y optimizar la eficiencia administrativa, subrayando la importancia de evitar que algoritmos dictaminen sobre derechos fundamentales.

\Este 10 de abril se conmemora el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, una ocasión propicia para explorar los avances en inteligencia artificial y su impacto en la sociedad. Aleida Alcaide García, responsable de la estrategia nacional de Inteligencia Artificial en el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, comparte su visión sobre cómo esta tecnología puede transformar la vida cotidiana de los españoles. En su despacho, ubicado en Madrid, Alcaide lidera un equipo que trabaja para que España no sea un mero observador en la revolución de la IA, sino un participante activo en su desarrollo y aplicación. Desde la protección del idioma español y las lenguas cooficiales en el ámbito digital, a través del Proyecto ALIA, hasta la implementación de soluciones innovadoras en la administración pública, el objetivo es claro: impulsar una IA que beneficie a todos los ciudadanos.\Alcaide explica cómo la IA puede simplificar la burocracia en las aulas, mejorar diagnósticos médicos y brindar apoyo a los mayores, siempre bajo la premisa de que la tecnología debe ser un complemento de la inteligencia humana y no un reemplazo. La estrategia incluye el desarrollo de IA adaptada a la educación, con el fin de reducir la carga administrativa de los profesores y fomentar el pensamiento crítico en los docentes. Se enfatiza la importancia de la formación en IA, tanto para los jóvenes que buscan empleo como para los mayores que necesitan adaptarse a las nuevas tecnologías. Se subraya que la IA debe ser una herramienta accesible para todos, utilizada para mejorar la eficiencia interna de la administración y facilitar la vida de los ciudadanos. Se destaca que la Dirección General trabaja para democratizar el acceso a estas herramientas, promoviendo su uso en tareas repetitivas y automatizables, y asegurando que la IA no tome decisiones sobre derechos fundamentales, implementando controles y normativas a nivel europeo. Se hace hincapié en la necesidad de evitar la complacencia en el uso de la IA y en la importancia de preservar la interacción humana, garantizando que la tecnología sea una herramienta al servicio de las personas y no al revés.\La estrategia nacional de IA también se enfoca en fomentar el desarrollo de tecnología nacional para reducir la dependencia externa y generar empleo de calidad. Se reconoce la existencia de riesgos, como los sesgos en los datos con los que se entrena la IA y el peligro del 'alineamiento', por lo que se prioriza la implementación de medidas de seguridad y control. Alcaide, en su intervención, también aborda la importancia de la colaboración internacional y el establecimiento de estándares éticos para el desarrollo de la IA, asegurando que su uso sea responsable y beneficie a toda la sociedad





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