La empresa vasca Alegría Activity suministrará cinco unidades móviles de salud a Marruecos. El proyecto incluye cardiología y pediatría.

La compañía industrial vasca Alegría Activity ha cerrado un acuerdo estratégico para suministrar cinco remolques especializados en atención sanitaria al gobierno de Marruecos. Este contrato asciende a un valor cercano a los 3,5 millones de euros y representa un hito significativo para la reactivación de la firma en el mercado africano. Las unidades, que integrarán servicios de medicina general, cardiología y pediatría, están diseñadas para cubrir comunidades carenciadas sin centros de salud fijos.

Unidades móviles de salud en Marruecos

Alegría Activity ha iniciado ya la construcción de estas cinco unidades en su planta de Zaragoza. La entregare de los vehículos está prevista para mayo del año próximo, cumpliendo con los plazos establecidos en el acuerdo. La entidad encargada de la adquisición es la Fundación Mohamed VI para la Promoción de las Obras Sociales de la Educación y la Formación. Esta institución gubernamental marroquí lleva aproximadamente una década utilizando este tipo de hospitales sobre ruedas para extender el seguro médico obligatorio.

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El objetivo principal de esta iniciativa es garantizar una atención sanitaria regular y accesible en poblaciones que actualmente carecen de infraestructura médica básica. Las unidades se entregarán llave en mano, completamente equipadas con toda la tecnología necesaria para operar de forma autónoma en zonas remotas. Esta estrategia permite a la administración marroí mejorar la cobertura sanitaria en áreas rurales y urbanas desfavorecidas, asegurando que la población tenga acceso a diagnósticos y tratamientos especializados.

Especificaciones técnicas y capacidades médicas

Cada uno de los cinco remolques ofrece casi 50 metros cuadrados de espacio funcional, distribuido estratégicamente para maximizar la eficiencia operativa. Las dos primeras unidades estarán dedicadas a consultas médicas diversas, incluyendo especialidades como medicina general, cardiología, pediatría, ginecología y oftalmología. Este diseño multidisciplinario permite abordar una amplia gama de necesidades de salud en una sola parada, reduciendo la necesidad de traslados innecesarios para los pacientes.

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La tercera unidad actuará como un laboratorio móvil, equipada con un almacén farmacéutico para el almacenamiento seguro de medicamentos. La cuarta unidad contará con equipos avanzados de diagnóstico por imagen, tales como radiografía, mamografía y ecografía, facilitando detecciones tempranas y diagnósticos precisos en campo. Finalmente, la quinta unidad proporcionará servicios auxiliares esenciales, incluyendo cabinas de aseo, duchas, lavandería y un espacio de abluciones, garantizando la higiene y el bienestar del personal y los pacientes.

Los remolques incorporan sistemas de conectividad 4G/5G y comunicaciones por satélite para mantener la comunicación con centros hospitalarios de referencia. Además, están dotados de paneles solares y baterías de alta capacidad. Estos recursos energéticos permiten la conservación controlada de temperatura de medicamentos y equipos sensibles, asegurando la calidad de los tratamientos independientemente de la disponibilidad de red eléctrica en la zona.

Expansión internacional y posición de Alegría Activity

Juan Jesús Alegría, CEO de la compañía, ha destacado que este pedido es esperanzador porque reabre un mercado que reconoce como difícil de acceder. El mercado internacional, especialmente el africano, suele ser más puntual que regular para la firma. Actualmente, Alegría Activity está trabajando para obtener pedidos en Angola, Senegal, Costa de Marfil y Benín, procesos que requieren un esfuerzo y tiempo considerables. El último pedido logrado en Marruecos fue hace nueve años.

La firma cuenta con experiencia previa en el desarrollo de unidades móviles de alta complejidad. En 2015, desarrolló para el Servicio Gallego de Salud la primera unidad homologada en Europa para realizar operaciones a corazón abierto. Recientemente, entregó una unidad de atención bucodental al Servicio Riojano de Salud, demostrando su versatilidad técnica. La compañía se divide en dos grandes divisiones: una dedicada a campañas de comunicación itinerante y otra a vehículos especiales, como bibliotecas rodantes y sets de televisión móviles.

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En términos financieros, la división de campañas facturó 14 millones de euros el año pasado, mientras que la división de vehículos especiales facturó seis millones de euros en 2025. El grupo emplea a un total de 630 trabajadores repartidos entre su sede en Vitoria, la fábrica de Zaragoza y su delegación en Colombia. Este contrato con Marruecos no solo aporta ingresos directos, sino que fortalece la presencia global de la empresa vasca en sectores estratégicos de desarrollo social y salud pública.