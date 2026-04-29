Aldama acusa a Sánchez de liderar una 'banda organizada' en el caso de las mascarillas

El empresario Víctor de Aldama ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar al frente de una supuesta organización criminal relacionada con el caso de las mascarillas, en una declaración impactante ante el Tribunal Supremo. También ha implicado al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.

Víctor de Aldama, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García se encuentran en el centro de un juicio de gran repercusión en España.

Aldama, en una declaración extensa y detallada ante el Tribunal Supremo, ha realizado acusaciones directas y graves contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, situándolo en la cúspide de una supuesta organización criminal. Según su testimonio, Sánchez ocuparía el primer escalafón de esta estructura, seguido por Ábalos en el segundo puesto, y Koldo García en el tercero, mientras que él mismo se ubicaría en el cuarto. Estas afirmaciones han generado una enorme conmoción política y judicial.

Aldama ha relatado cómo Koldo García gozaba de una influencia considerable, llegando al punto de que ministros le atendían directamente debido a su presunta conexión con el presidente Sánchez. Según su versión, García le confesó que, ante la imposibilidad de ser nombrado en la Moncloa por Sánchez, fue colocado en el Ministerio de Transportes a instancias de Santos Cerdán, actual secretario general del PSOE.

El empresario ha insistido en que la información sobre la presunta organización criminal era conocida por la cúpula del gobierno, afirmando que se le comunicó que “todo lo sabía el presidente”. De hecho, recuerda un mitin del PSOE en Madrid en 2019 donde, según él, el propio Sánchez le transmitió este mensaje.

La relación entre García y Sánchez era tan fluida que, según Aldama, García se dirigía al presidente por su nombre de pila, “Pedro”, en lugar de utilizar su cargo. Además de las acusaciones directas contra Sánchez, Ábalos y García, Aldama ha aportado detalles sobre los pagos realizados al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en una rama separada del caso que se sigue en la Audiencia Nacional.

Estos pagos, de 2.000 euros mensuales, se justificaban, según Aldama, como una forma de paliar las deficiencias de la unidad de Villalba, la UCE 2, dedicada a la lucha contra el terrorismo yihadista. A cambio, la UCE 2 proporcionó teléfonos desechables, aunque no encriptados, a Aldama, Koldo García y otras personas involucradas, utilizando un código en clave denominado “café”. Aldama también ha revelado que la unidad recibió un dron como regalo de su parte.

El objetivo de Aldama al colaborar con la Fiscalía, según se interpreta, es reducir la petición de 7 años de cárcel que solicita el fiscal y evitar así ingresar en prisión. La declaración de Aldama ha abierto un nuevo capítulo en el caso de las mascarillas, con implicaciones potencialmente graves para el gobierno español y sus principales figuras





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