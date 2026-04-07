Alcoa San Cibrao: Completa la Reactivación de Cubas, Aunque con Retraso y Críticas al Horno de Cocción

La planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao, Lugo, finaliza la reactivación de todas sus cubas, pero con retrasos respecto a lo acordado y críticas al futuro del horno de cocción, fundamental para la estabilidad a largo plazo. El comité de empresa denuncia la falta de negociación y la prohibición de visitas.

La planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao , municipio de Cervo ( Lugo ), ha culminado la reactivación total de sus cubas este martes, tras una interrupción de electrólisis que comenzó en enero de 2022 y se extendió por dos años, hasta que el proceso de reactivación dio inicio a principios de 2024.

A pesar de esto, el retorno a la actividad de esta sección de la instalación industrial se ha adelantado en comparación con lo anticipado por Alcoa e Ignis Equity Holding, que establecieron una sociedad conjunta para su manejo, y que estimaron este hito para mediados de 2026. José Antonio Zan, presidente del comité de empresa, ha comunicado el reinicio, declarando que 'se ha producido como se había estimado'. Añadió que 'en este momento, tenemos la producción de electrólisis con 512 cubas operativas, lo que significa la puesta en marcha de todas las que habíamos detenido en enero de 2022, sumadas a las 35 que ya estaban inactivas previamente'.\Este logro se presenta con un desfase respecto al acuerdo de viabilidad suscrito entre los representantes de la empresa y los trabajadores, que estipulaba la reactivación completa de las cubas para octubre de 2025. Este proceso sufrió un retraso debido al apagón a nivel nacional del 28 de abril del año anterior. En relación a esto, Zan lamenta que 'se ha llevado a cabo fuera de los plazos establecidos en el acuerdo de viabilidad, sin ser negociado y sin buscar soluciones a otras problemáticas serias como el horno de cocción'. Subraya que este 'es un componente esencial, ya que una cosa es el arranque de la planta y otra muy distinta es el futuro de la misma'. El presidente del comité recuerda que el acuerdo de viabilidad contemplaba inversiones, destacando la del horno de cocción, estimada en más de 100 millones de euros. Este elemento 'nos aseguraría como mínimo 40 años de estabilidad, algo que ahora no tenemos debido a una decisión arbitraria de Alcoa e incumpliendo por completo dicho acuerdo', criticó.\Por otro lado, el comité de empresa ha expresado su desacuerdo con 'la restricción por parte de la empresa' de las visitas que se llevaban a cabo a las 6:00 horas 'argumentando demoras en la producción'. Sobre este asunto, los representantes de los trabajadores manifiestan su rechazo a esta decisión y buscarán una solución para informar a los empleados, por lo cual han enviado una comunicación escrita a la empresa para recordar los derechos sindicales. El comité advierte que está evaluando 'todas las opciones legales para impedir que se restrinja al comité de empresa el derecho a la información y la consulta'





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