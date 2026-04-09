Alcaraz supera a Etcheverry en Montecarlo y avanza a cuartos de final

Carlos Alcaraz se clasifica para los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo tras vencer a Tomás Martín Etcheverry en un partido de tres sets. El español, número dos del mundo, mostró su resiliencia y capacidad de adaptación para superar las dificultades y asegurar su pase a la siguiente ronda, donde se enfrentará a Alexander Bublik.

Carlos Alcaraz , actual número dos del mundo, continúa su camino triunfal en el Masters 1000 de Montecarlo, asegurando su pase a los cuartos de final tras un emocionante enfrentamiento contra el argentino Tomás Martín Etcheverry . El partido, que se extendió por dos horas y 23 minutos, culminó con un marcador de 6-1, 4-6 y 6-3 a favor del español, demostrando su capacidad de adaptación y resiliencia ante un rival que no se lo puso nada fácil.

Alcaraz, que llegó a Montecarlo con el objetivo de sumar una victoria más a su impresionante palmarés, demostró desde el inicio del encuentro su intención de dominar. Con un juego agresivo y efectivo, el español se impuso en el primer set con un contundente 6-1, estableciendo una clara superioridad sobre Etcheverry. La velocidad de crucero de Alcaraz se hizo evidente desde los primeros compases, marcando el ritmo del partido y obligando a su oponente a defenderse. Los ocho puntos consecutivos iniciales del español marcaron la pauta, evidenciando la determinación y concentración con la que afrontaba el encuentro. Etcheverry, por su parte, se vio superado en los primeros compases, cediendo su servicio en dos ocasiones y mostrando dificultades para contrarrestar el juego del número dos del mundo. La primera manga, resuelta en tan solo 26 minutos, fue un claro reflejo de la superioridad de Alcaraz. Sin embargo, el partido tomó un giro inesperado en el segundo set. Etcheverry, lejos de rendirse, elevó su nivel de juego y aprovechó algunas desconexiones de Alcaraz para romperle el servicio en dos ocasiones, colocándose con una ventaja de 4-1. El argentino, mostrando una gran solidez, supo mantener la calma ante el intento de remontada del español y se llevó el set por 6-4, igualando el marcador y obligando a un tercer set decisivo. Esta fase del encuentro evidenció la capacidad de Etcheverry para adaptarse y competir al más alto nivel, complicando el camino de Alcaraz hacia la victoria. El tercer set fue una prueba de carácter para ambos jugadores. Alcaraz, tras recuperarse de las dudas surgidas en el segundo set, salió con renovadas energías y determinación. Consiguió un break en el segundo juego, lo que le permitió tomar una ventaja de 3-0 y dominar el juego. Etcheverry, a pesar de no bajar los brazos y de tener algunas oportunidades de quiebre, no logró revertir la situación. Alcaraz, con un juego sólido y efectivo, selló la victoria con un 6-3, asegurando su pase a los cuartos de final. El partido, en su conjunto, fue una muestra de la calidad y versatilidad de Alcaraz, quien demostró su capacidad para superar los obstáculos y adaptarse a las diferentes situaciones del juego. El español, además de avanzar a la siguiente ronda, sumó su decimocuarta victoria consecutiva y su decimonovena victoria en un torneo Masters 1000, igualando el récord de Pete Sampras de 1994 y situándose solo por detrás de Djokovic, Nadal y Federer en este aspecto. Su próximo rival será el kazajo Alexander Bublik, quien derrotó al checo Jiri Lehecka. La actuación de Alcaraz en Montecarlo continúa siendo motivo de orgullo para sus seguidores y consolida su posición como uno de los grandes referentes del tenis mundial





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