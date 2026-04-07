Alcaraz Debuta con Contundencia en Montecarlo: Victoria sobre Báez y Rumbo a Octavos

Carlos Alcaraz inicia su defensa del título en el Masters 1.000 de Montecarlo con una sólida victoria sobre Sebastián Báez. El español demuestra un gran nivel de juego y avanza a octavos de final, donde se enfrentará a Etcheverry o Atmane.

Carlos Alcaraz ha disipado las incertidumbres que surgieron en Miami con una magistral demostración de tenis frente a Sebastián Báez , clasificado en el puesto 65 del mundo, en su estreno en el Masters 1.000 de Montecarlo . El marcador final reflejó un contundente 6-1 y 6-2 en tan solo 1 hora y 20 minutos, marcando un sólido inicio en su defensa de los 1.000 puntos que obtuvo como campeón el año previo.

Alcaraz, consciente de la importancia de mantener su posición número uno del ranking, sabe que la conquista del título es crucial en esta edición del torneo. El tenista español demostró un dominio absoluto desde el comienzo, exhibiendo un nivel de juego excepcional que dejó sin opciones a su oponente. El primer set fue una auténtica lección de tenis, completado en menos de media hora, específicamente en 27 minutos, y cediendo únicamente un juego al argentino. Este rendimiento espectacular se basó en un servicio impecable, perdiendo solo dos puntos con su primer saque, y en la ejecución de 11 golpes ganadores, que definieron un parcial prácticamente perfecto. \El segundo set, aunque con un desarrollo más irregular, mantuvo la superioridad de Alcaraz. Arrancó de manera similar al primero, logrando un quiebre en los primeros compases del juego y consolidando rápidamente una ventaja de 3-0. A pesar de la reacción de Báez, quien logró acercarse en el marcador hasta un 4-3, el campeón español supo mantener la calma y retomar el control del partido. La habilidad de Alcaraz para responder ante la presión y recuperar el quiebre fue clave para asegurar la victoria. Finalmente, selló el triunfo cerrando el partido con un servicio impecable, demostrando su capacidad para mantener la concentración y dominar los momentos decisivos. La solidez mental y la destreza técnica de Alcaraz fueron evidentes a lo largo de todo el encuentro, consolidando su posición como uno de los principales candidatos al título en Montecarlo. La consistencia en su juego, tanto en el servicio como en los golpes de fondo y en la red, fue fundamental para doblegar a su rival. \En la siguiente fase del torneo, los octavos de final, Carlos Alcaraz se enfrentará al ganador del encuentro entre Tomás Martín Etcheverry, actualmente en el puesto 30 del ranking, y el francés Alexandre Atmane, clasificado en el puesto 45. De los dos posibles rivales, Etcheverry se perfila como el oponente más peligroso, debido a su especialización en tierra batida y su reciente victoria sobre Grigor Dimitrov en su debut en el torneo. La expectativa ahora se centra en el próximo duelo de Alcaraz y en su capacidad para mantener el nivel de juego mostrado en su debut. La adaptación al terreno y la estrategia que implemente serán factores cruciales en su camino hacia la defensa del título. Los aficionados y seguidores del tenis esperan con ansias ver a Alcaraz continuar su andadura en el torneo, con la esperanza de que pueda mantener la misma intensidad y determinación que demostró en su primer enfrentamiento. No te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google





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