Carlos Alcaraz asegura que su cuerpo responde bien a pesar de las molestias físicas, y busca su primera final de las ATP Finals ante Ben Shelton.

El tenista español Carlos Alcaraz busca clasificarse por segunda vez en su carrera para la final de las ATP Finals, el torneo que reúne a las ocho mejores raquetas de la temporada. El murciano, conocido como el mago de El Palmar, se enfrenta este sábado a la prueba definitiva para romper una sequía de 28 años sin victoria española en este evento. Tras apabullar a Flavio Cobolli, Alcaraz firmó el pleno de triunfos en la fase de grupos y ahora mira hacia la semifinal contra el estadounidense Ben Shelton.

Confianza en la preparación física del tenista

Alcaraz declaró estar bien físicamente y satisfecho con su preparación tras el contundente triunfo ante Cobolli. El jugador murciano explicó que tomó decisiones estratégicas de descanso para llegar en óptimas condiciones a este partido crucial. Su objetivo era comprobar cómo respondía su cuerpo y cómo se sentía después del tratamiento recibido el día anterior y la jornada de descanso total.

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El tenista reveló los detalles de su rutina de recuperación para el cuerpo técnico y los medios. Afirmó que después de las pruebas del día anterior decidió no entrenar y descansar, saliendo incluso a dar un paseo tranquilo. Recibió tratamiento por la mañana y por la tarde, y esa mañana trabajó nuevamente con su fisioterapeuta, tomando muchas precauciones y haciendo todo lo mejor posible fuera de la pista.

Alcaraz consideró que el partido anterior era importante para ponerse a prueba y verificar su estado de forma. Reconoció haberse encontrado bien tras superar a Cobolli, aunque es consciente de que este sábado le espera una prueba de mucho más nivel. El desafío ante Shelton exige un rendimiento excelso, especialmente después de los problemas físicos que ha arrastrado durante la temporada.

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El peso histórico y las lesiones del murciano

La sequía española en las ATP Finals se extiende desde hace 28 años, la última vez que un jugador ibérico ganó el torneo que agrupa a los ocho mejores clasificados. Alcaraz está a dos pasos de romper esta racha que va camino de las tres décadas. El año pasado ya jugó la final y perdió ante Jannik Sinner, lo que demuestra su capacidad competitiva en el escenario más exigente del tenis.

El mago de El Palmar ha mostrado un nivel excelso en el Inalpi Arena, pero su cuerpo ha pagado las consecuencias. El tenista murciano juega con protección en el isquiotibial y en su rodilla, una realidad que ha marcado su participación en el torneo. A pesar de estas molestias, ha logrado mantenerse al frente de su grupo y avanzar a la siguiente ronda.

La situación médica del tenista ha sido objeto de atención especial por parte de su equipo. La decisión de descansar y tratar las lesiones previas fue fundamental para su avance. Alcaraz ha demostrado una mentalidad inquebrantable, priorizando su salud a largo plazo sin perder de vista el objetivo inmediato de llegar a la final.

El reto de Ben Shelton y el futuro de Ferrero

Este sábado el desafío es enfrentar a Ben Shelton, quien representa una prueba de mucho más nivel para el español. El cara a cara entre ambos registra un 4-1 a favor del tenista español, cuya única derrota ante Shelton son esos cuartos de final en Nueva York. Alcaraz ganó su duelo más reciente en la pista de La Defense y también imperó en los octavos de final de Roland Garros 2025.

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El historial reciente de Alcaraz incluye victorias en la Laver Cup 2024 y en los 1/16 de final del Masters de Canadá 2023. Sin embargo, Shelton ha demostrado ser un oponente complicado esta temporada, habiendo superado a Carlitos en dos ocasiones. La semifinal promete ser un duelo táctico y físico de primer nivel.

El contexto de este enfrentamiento incluye una dimensión extra: Juan Carlos Ferrero será el entrenador del estadounidense a partir de 2027. Esto añade el morbo de saber que el futuro mánager de Shelton es actualmente el mentor de Alcaraz. El triplete de cara a cara del curso se produce tras los cuartos del US Open y la final del Rolex París Masters.