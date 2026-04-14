Alcaraz busca la recuperación en el Conde de Godó: un reseteo necesario tras Montecarlo

Carlos Alcaraz afronta el torneo Conde de Godó con el objetivo de recuperar sensaciones y confianza tras su derrota en Montecarlo. Se enfrentará al finlandés Otto Virtanen en su debut, buscando corregir detalles y recuperar la alegría en su juego.

A Carlos Alcaraz no le preocupaba en demasía perder el número 1 del mundo. Desde el inicio del torneo de Montecarlo , asumía que al defender tantos puntos, era probable que Jannik Sinner, quien no había competido el año anterior y tenía la posibilidad de sumar una cantidad considerable de puntos, se lo arrebatara. Sin embargo, más allá de esa posición en el ranking, el tenista murciano se enfoca en recuperar las sensaciones con la pelota, encontrar un buen ritmo de juego y perfeccionar la conexión con sus golpes.

Esto es crucial para afrontar con éxito el próximo mes y medio en tierra batida, un período que lo llevará, con mayor o menor seguridad y confianza, a Roland Garros. Por lo tanto, tomó nota de las lecciones aprendidas tras la final de Montecarlo, donde Sinner demostró su superioridad, y ahora se prepara para el Conde de Godó, con el objetivo de corregir los detalles que no funcionaron en el primer Masters 1.000 de tierra batida de la temporada.

Para comenzar, será una buena prueba para evaluar cómo ha gestionado la derrota en Mónaco contra un jugador que se ganó su lugar desde la fase previa. En el horizonte, se presenta un desafío inédito en su carrera: el finlandés Otto Virtanen, de 24 años y posicionado en el puesto 130 del ranking mundial. Con una estatura de 1,93 metros y entrenado por su padre, Pasi, quien llegó a competir en la Copa Davis, Virtanen inicialmente estudió Administración de Empresas en la Universidad de Helsinki.

Su ascenso al top 100 se concretó en 2024, alcanzando su mejor posición, el número 91, tras una destacada participación en torneos challenger y llegar a la segunda ronda en el Abierto de Australia y Wimbledon. En lo que va de 2026, Virtanen acumula dos victorias y dos derrotas en el circuito ATP, pero con el firme propósito de consolidar su presencia entre los jugadores de élite. De hecho, ya ha sorprendido a rivales importantes, como Sebastian Korda en Marsella el año pasado.

Alcaraz, por su parte, es consciente de que cuenta con las herramientas necesarias para llegar a las rondas finales, pero necesita recuperar esa confianza y alegría en su juego, elementos que no se manifestaron en Montecarlo. Después de la saturación experimentada en Miami, con aquel comentario de querer irse a casa, y los gestos de frustración de la semana pasada, el tenista murciano debe encontrar esa chispa y esa liberación que le permitan alcanzar sus objetivos con éxito.

Campeón del Conde de Godó en 2022 y 2023, Alcaraz no participó en 2024 y, aquejado por una lesión, cayó en la final del año pasado ante Holger Rune. Esta edición representa una nueva oportunidad para recuperar el ritmo y la alegría en su juego. El partido entre Carlos Alcaraz y Otto Virtanen está programado para el martes 14 de abril, a partir de las 16:00 horas. La retransmisión del partido entre Alcaraz y Virtanen estará a cargo de Televisión Española y Movistar+, las plataformas que poseen los derechos de emisión del ATP 500 Conde de Godó. Además, se podrá seguir el minuto a minuto y toda la información relevante sobre el torneo en ABC.es





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