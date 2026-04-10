Alcaraz busca la final en Montecarlo: se enfrentará a Vacherot en semifinales

Carlos Alcaraz se enfrenta a Valentin Vacherot en las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo. El tenista español busca llegar a la final por segundo año consecutivo. El partido se jugará el sábado 11 de abril a las 15:30 horas y se podrá ver en Movistar Plus+.

El tenista español Carlos Alcaraz , oriundo de Murcia, ha alcanzado las semifinales del prestigioso Masters 1000 de Montecarlo, demostrando una vez más su formidable talento y ambición en el circuito profesional. Este sábado 11 de abril, Alcaraz se enfrentará al jugador local Valentin Vacherot , actualmente posicionado en el puesto número 23 del ranking ATP , en una batalla por un codiciado lugar en la final del torneo.

La expectación es máxima, tanto por la calidad de ambos tenistas como por el significado del encuentro. Alcaraz busca emular su éxito y conquistar el título por segundo año consecutivo en el Principado de Mónaco, un logro que consolidaría aún más su posición como una de las figuras más dominantes del tenis mundial. El camino hacia las semifinales ha sido impecable para Alcaraz, quien en cuartos de final superó al kazajo Alexandr Bublik en dos sets contundentes, con marcadores de 6-3 y 6-0, mostrando una superioridad manifiesta y una gran capacidad de concentración en la cancha. El dominio de Alcaraz se basó en su potente servicio, su implacable juego de fondo y su habilidad para leer y anticipar los movimientos de su oponente, lo que le permitió controlar el ritmo del partido desde el principio hasta el final. La afición española y mundial espera con ansias el duelo del sábado, conscientes de que Alcaraz tiene la capacidad de ofrecer un espectáculo tenístico de alto nivel. \Por su parte, Valentin Vacherot llega a esta etapa del torneo tras superar una serie de enfrentamientos muy disputados, incluyendo victorias contra jugadores de la talla de Hubert Hurkacz y Álex de Miñaur. Vacherot ha demostrado una gran determinación y una excelente adaptación a las condiciones de la pista, lo que le ha permitido avanzar con paso firme en el torneo. Su victoria sobre Hurkacz, lograda con parciales de 6-7, 6-3 y 6-4, fue una muestra de su capacidad para reponerse ante la adversidad y mantener la calma en momentos críticos del partido. Asimismo, su triunfo sobre De Miñaur, con un marcador de 6-4, 3-6 y 6-3, evidenció su versatilidad y su habilidad para modificar su estrategia de juego según las necesidades del encuentro. El partido contra Alcaraz representa un desafío mayúsculo para Vacherot, ya que se enfrentará a un rival de gran categoría y con un juego muy completo. Sin embargo, el tenista local cuenta con el apoyo incondicional de su público y con la motivación de jugar en casa, lo que podría ser un factor determinante en el desarrollo del partido. Se espera un encuentro vibrante y lleno de emoción, donde ambos jugadores darán lo mejor de sí mismos en busca de la victoria y de un puesto en la final del Masters 1000 de Montecarlo. \En la otra llave del cuadro, ya se conocen los dos tenistas que disputarán la otra semifinal: Alexander Zverev y Jannik Sinner. Zverev y Sinner se enfrentarán el sábado a las 13:30 horas en la pista Rainiero III, justo antes del partido entre Alcaraz y Vacherot. Este enfrentamiento promete ser igualmente emocionante, ya que ambos jugadores son reconocidos por su talento y su competitividad. La expectación es generalizada y se espera que el torneo ofrezca un tenis de alta calidad, con partidos llenos de emoción y sorpresas. El partido entre Alcaraz y Vacherot está programado para las 15:30 horas del sábado 11 de abril y los aficionados podrán seguirlo en directo a través de Movistar Plus+ en España. Además, se podrá seguir en tiempo real y con todos los detalles a través del directo de EL MUNDO, que ofrecerá una cobertura exhaustiva del torneo. Los amantes del tenis de todo el mundo están pendientes de este evento deportivo de primer nivel, esperando ansiosamente el desenlace de los partidos y la coronación del campeón del Masters 1000 de Montecarlo





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