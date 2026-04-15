Alcaraz busca avanzar en Barcelona ante Machac y superar las molestias físicas

Carlos Alcaraz se enfrenta a Tomas Machac en los octavos de final del ATP 500 Barcelona Open. El tenista español busca su mejor nivel en tierra batida y lidia con molestias físicas en el antebrazo derecho. El partido es crucial para sus aspiraciones en la temporada de tierra batida y la lucha por el número 1 del ranking.

Segunda piedra en el camino para Carlos Alcaraz . El tenista español, actualmente número 2 del mundo, se enfrenta este jueves al checo Tomas Machac en los octavos de final del ATP 500 Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó. Este partido representa un nuevo desafío para Alcaraz, quien busca afianzar su juego en tierra batida después de un debut complicado en el torneo. El enfrentamiento contra Machac es crucial para Alcaraz, no solo por avanzar en el torneo, sino también por mantener el ritmo y la confianza necesarios para afrontar la exigente temporada de tierra batida , que incluye torneos importantes como Madrid, Roma y Roland Garros.

Alcaraz busca su mejor versión en Barcelona, después de un primer partido donde las sensaciones no fueron del todo óptimas. El debut contra el finlandés Otto Virtanen, aunque resuelto con victoria (6-4 y 6-2), dejó entrever la necesidad de adaptación y la búsqueda de un nivel superior de juego. 'Ha costado un poco, es complicado coger buenas sensaciones al principio. La única toma de contacto ha sido una hora esta mañana. Me ha costado encontrar el ritmo, pero he conseguido adaptarme a las condiciones de Barcelona y he terminado jugando a buen nivel', reconoció el español en rueda de prensa. Este encuentro con Machac se presenta como una oportunidad para demostrar esa evolución y consolidar su juego.

El desafío de Alcaraz no se limita a su rendimiento en la pista. El tenista español enfrenta una doble presión: la lucha por recuperar el número 1 del ranking ATP, actualmente en manos del italiano Jannik Sinner, y la gestión de su estado físico. Las molestias en el antebrazo derecho, que requirieron asistencia del fisioterapeuta en su primer partido, son motivo de preocupación. La gira de tierra batida es particularmente exigente a nivel físico, y cualquier contratiempo puede afectar significativamente el rendimiento del jugador. Alcaraz, consciente de esta situación, expresó su preocupación pero también su confianza en la recuperación. 'Al tener poco tiempo de descanso entre un torneo y otro, la tierra batida, una de las superficies más exigentes a nivel físico, suele pasar factura. Es normal que aparezcan pequeñas molestias. Lo valoraremos con el fisioterapeuta para ver cómo evoluciona, aunque confiamos en que no sea nada importante', añadió. La gestión de estas molestias será clave para el futuro de Alcaraz en la temporada de tierra batida.

El historial de enfrentamientos entre Alcaraz y Machac añade un elemento de incertidumbre al encuentro. Ambos jugadores se han enfrentado en dos ocasiones este año, con una victoria para cada uno. Sin embargo, ninguno de estos encuentros se disputó en tierra batida, la superficie donde Alcaraz se siente más cómodo y donde ha demostrado su dominio en Barcelona, con un impresionante historial de treinta victorias y solo dos derrotas desde 2022. La adaptación a la tierra batida y la gestión de las molestias físicas serán determinantes para el desempeño de Alcaraz en el torneo. El partido promete ser un duelo emocionante, con Alcaraz buscando consolidar su juego y Machac buscando dar la sorpresa.

El partido entre Alcaraz y Machac, correspondiente a los octavos de final del ATP 500 Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, se disputará este jueves, 16 de abril, en la pista Rafa Nadal y en el tercer turno, no antes de las 16:00 horas. El encuentro, así como el resto del torneo, puede verse por televisión a través de RTVE y Movistar+





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