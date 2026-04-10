Alcaraz avanza a semifinales en Montecarlo y celebra 300 victorias en el tour

Carlos Alcaraz logra un hito histórico al alcanzar las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo y celebrar su victoria número 300 en el circuito profesional, superando a leyendas del tenis en tiempo récord.

Carlos Alcaraz se ha clasificado para las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo, demostrando una vez más su dominio en la cancha. El tenista español venció a Aleksandr Búblik en un partido que duró poco más de una hora, con un marcador de 6-3 y 6-0. La actuación de Alcaraz fue especialmente destacada en el segundo set, donde desplegó un juego demoledor que dejó sin opciones al kazajo.

Esta victoria no solo asegura su presencia en las semifinales, sino que también marca un hito importante en su carrera profesional: la entrada en el exclusivo club de las 300 victorias a nivel de tour. Alcaraz ha logrado esta impresionante cifra en tan solo 367 partidos, superando a leyendas del tenis y consolidando su posición como uno de los grandes. \La velocidad con la que Alcaraz ha alcanzado las 300 victorias es aún más notable cuando se compara con otros jugadores de renombre. Ha superado al famoso 'Big 3' en este logro: Rafa Nadal alcanzó esta cifra en 373 partidos, mientras que a Novak Djokovic y Roger Federer les tomó más de 400 partidos. Además, Alcaraz iguala el registro de John McEnroe, quien también necesitó 367 encuentros para llegar a las 300 victorias. Solo Jimmy Connors, con 365 partidos, y Rod Laver, quien lidera la estadística habiendo alcanzado las 300 victorias en solo 355 partidos, superan a Alcaraz en este aspecto. Este logro es un testimonio del talento, la dedicación y el rápido ascenso de Alcaraz en el mundo del tenis, un jugador que sigue rompiendo récords y escribiendo su nombre en la historia de este deporte. Su desempeño en Montecarlo, y el hecho de estar entre los grandes tenistas en menos partidos jugados, refuerza su estatus como una figura prominente en el panorama actual del tenis mundial. \Con la clasificación para las semifinales ya asegurada, Alcaraz tiene ahora la oportunidad de luchar por un lugar en la final del Masters 1000. Su próximo rival saldrá del enfrentamiento entre Valentin Vacherot y Álex De Miñaur. Si Alcaraz logra avanzar a la final, se enfrentará a un oponente de gran calibre: Jannik Sinner o Alexander Zverev, quienes también compiten en las semifinales. Esta es una excelente oportunidad para Alcaraz de comenzar la temporada de tierra batida de manera triunfal, y de demostrar una vez más su habilidad y determinación en el camino hacia la cima del tenis mundial. El torneo de Montecarlo es uno de los eventos más prestigiosos en el circuito, y una victoria aquí sería un gran impulso para su carrera, consolidando aún más su estatus como una superestrella del tenis





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