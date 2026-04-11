Alcaraz avanza a la final de Montecarlo y buscará el título y el número uno ante Sinner

Carlos Alcaraz derrotó a Valentin Vacherot y se enfrentará a Jannik Sinner en la final del Masters 1000 de Montecarlo. El título y el número uno del mundo están en juego en un partido que promete ser épico.

Redacción deportes (EFE). Carlos Alcaraz , con una actuación dominante, frustró las aspiraciones del prometedor tenista monegasco Valentin Vacherot, ídolo local, y se clasificó por segunda vez consecutiva para la final del Masters 1000 de Montecarlo. El murciano, mostrando su mejor juego, se impuso con un marcador de 6-4 y 6-4 en un encuentro que duró una hora y veinticinco minutos.

Esta victoria lo sitúa en la final, donde, por primera vez en el año 2026, se enfrentará al italiano Jannik Sinner. El título del torneo y el codiciado número uno del mundo estarán en juego en este enfrentamiento estelar. Alcaraz, quien demostró su solidez y talento en la cancha, se convierte en el tercer jugador en alcanzar diez finales de torneos Masters 1000 antes de cumplir los 23 años. Su impresionante récord en tierra batida, con 26 victorias y una única derrota desde el inicio de la temporada 2025, lo consolida como uno de los máximos referentes del tenis mundial. La final del domingo promete ser un duelo épico contra Sinner, quien previamente derrotó al alemán Alexander Zverev con un contundente 6-1 y 6-4. Si Sinner se alza con la victoria, arrebatará a Alcaraz el número uno del ranking mundial, añadiendo aún más emoción al encuentro.\Alcaraz expresó su felicidad por extender su racha victoriosa en el Masters 1000 de Montecarlo, torneo que conquistó el año anterior. Además, destacó la importancia del enfrentamiento con Sinner, no solo por el título sino también por la disputa del número uno del mundo. “Es el lugar soñado para todos… El número uno está en juego, así que eso hace que la final sea aún más especial. Estoy muy emocionado por nuestro primer encuentro este año”, declaró Alcaraz emocionado sobre la pista. El tenista murciano también recordó la importancia del encuentro para ambos competidores. “Yo estoy luchando por mi segundo título aquí en Montecarlo y Jannik por el primero”, añadió. Alcaraz reconoció la dificultad del partido contra Vacherot y elogió el desempeño del jugador monegasco. “Me alegra haber ganado este partido tan duro, Valentin está jugando con mucha confianza, en casa. Ha sido una semana complicada para mí. A ver qué tal va la final, tengo muchas ganas”, afirmó, evidenciando su determinación y entusiasmo de cara al crucial encuentro. La final entre Alcaraz y Sinner promete ser un espectáculo inolvidable para los aficionados al tenis, con dos de los mejores jugadores del mundo luchando por la gloria en Montecarlo.\La expectación por la final es máxima, tanto por la calidad de los jugadores como por la importancia del título y el ranking mundial. La afición espera un partido lleno de intensidad, estrategia y talento, donde cada punto será crucial. La rivalidad entre Alcaraz y Sinner, dos jóvenes promesas que ya se han consolidado en la élite del tenis, añade un atractivo adicional al encuentro. La final no solo es un evento deportivo, sino también un reflejo de la evolución del tenis mundial y la llegada de una nueva generación de campeones. El desempeño de Alcaraz en Montecarlo ha sido impecable, y su determinación por defender su título y mantener el número uno del mundo es evidente. La preparación para la final será clave, y tanto Alcaraz como Sinner seguramente analizarán cada detalle para asegurar la victoria. El ambiente en Montecarlo será vibrante, con una afición apasionada que apoyará a sus jugadores favoritos. La final del Masters 1000 de Montecarlo 2026 marcará un hito en la temporada de tenis y definirá el futuro del ranking mundial. La expectativa crece, y el mundo del tenis está ansioso por presenciar este duelo épico entre dos gigantes de la raqueta





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