Alcaldesa de València y presidenta de la APV anuncian inicio de trámites para levantar rascacielos de 30 plantas y 100 metros de altura en el Marítimo

La alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, anunciaron el pasado mes de diciembre el inicio de los trámites para levantar un rascacielos de 30 plantas y 100 metros de altura entre los tinglados y el Edificio del Reloj destinado a uso hotelero. El edificio 'Baluarte' se encontró con una oposición frontal de todos los colectivos vecinales del Marítimo y de la Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV). Las causas de ese rechazo son, en primer lugar, la ya de por sí saturación turística del entorno que favorece la proliferación de alojamientos para alquiler de corta estancia y en consecuencia la gentrificación, y en segundo, el impacto paisajístico al romper con la arquitectura tradicional tanto del puerto antiguo como de los barrios del marítimo.

La alcaldesa de València, María José Catalá , y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao , anunciaron el pasado mes de diciembre el inicio de los trámites para levantar un rascacielos de 30 plantas y 100 metros de altura entre los tinglados y el Edificio del Reloj destinado a uso hotelero.

El edificio 'Baluarte' se encontró con una oposición frontal de todos los colectivos vecinales del Marítimo y de la Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV). Las causas de ese rechazo son, en primer lugar, la ya de por sí saturación turística del entorno que favorece la proliferación de alojamientos para alquiler de corta estancia y en consecuencia la gentrificación, y en segundo, el impacto paisajístico al romper con la arquitectura tradicional tanto del puerto antiguo como de los barrios del marítimo





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