Alcalde de Móstoles Denuncia Instrumentalización Política y Anuncia Querella Contra Delegado del Gobierno

Manuel Bautista, alcalde de Móstoles, acusó a Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, de utilizar la Junta Local de Seguridad para exigir su dimisión y vulnerar su honor, anunciando una querella en su contra. Bautista denuncia una 'cacería política' y reitera que no dimitirá.

El alcalde de Móstoles , Manuel Bautista , perteneciente al Partido Popular, ha anunciado su intención de emprender acciones legales contra Francisco Martín , el delegado del Gobierno en Madrid, por considerar que este último ha vulnerado su honor y ha utilizado la Junta Local de Seguridad de manera impropia para fines políticos.

Bautista acusa a Martín de instrumentalizar la Junta Local con el objetivo de presionar por su dimisión, en un contexto marcado por la querella presentada contra el alcalde por presunto acoso sexual. La denuncia de Bautista se centra en que la reunión de la Junta, cuyo propósito principal debería ser la discusión y el análisis de la seguridad ciudadana en el municipio, fue desviada para introducir ataques personales y comentarios relacionados con su situación judicial.

El alcalde ha manifestado su profundo malestar por esta situación, calificándola como una clara manipulación de las instituciones públicas para servir a intereses partidistas, en detrimento de las necesidades y preocupaciones reales de los vecinos de Móstoles. Bautista ha sido enfático al señalar que la prioridad de la Junta Local de Seguridad debía ser exclusivamente abordar los desafíos en materia de seguridad que enfrenta el municipio, tales como la prevención de delitos, la mejora de la vigilancia y la coordinación entre las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad.

Considera inaceptable que una plataforma destinada a la colaboración y el diálogo constructivo se convierta en un escenario para la confrontación política y la difamación. El alcalde ha rechazado rotundamente las presiones para que dimita de su cargo, afirmando que no cederá ante lo que describe como una 'cacería política' orquestada en su contra.

Ha reiterado su compromiso con los ciudadanos de Móstoles y su determinación de continuar trabajando por el bienestar y la seguridad del municipio, a pesar de las dificultades y los ataques que pueda enfrentar. La decisión de no comparecer públicamente tras la Junta Local de Seguridad, según ha explicado, responde a su deseo de no dar más oxígeno a esta controversia y de centrarse en las tareas de gobierno.

Bautista ha insistido en que su defensa se llevará a cabo en los tribunales, donde demostrará su inocencia y la falsedad de las acusaciones que se han vertido contra él. Además, ha expresado su preocupación por el impacto que esta situación pueda tener en la imagen de Móstoles y en la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.

La controversia se enmarca en un momento delicado para el Ayuntamiento de Móstoles, con la querella por acoso sexual pendiendo sobre el alcalde. La acusación, que ha generado una gran repercusión mediática y política, ha provocado un intenso debate sobre la ética y la responsabilidad de los cargos públicos.

La Junta Local de Seguridad, que habitualmente se celebra a puerta cerrada, se convirtió en el centro de la atención debido a las declaraciones de Francisco Martín, que según Bautista, fueron claramente dirigidas a socavar su autoridad y a exigir su dimisión. La reacción del alcalde ha sido contundente, anunciando la querella por vulneración del honor y denunciando la instrumentalización de las instituciones.

Este conflicto ha abierto una nueva línea de tensión entre el Partido Popular y el Gobierno central, y ha puesto de manifiesto las dificultades para mantener la neutralidad política en cuestiones de seguridad ciudadana. La situación plantea interrogantes sobre el papel de las Juntas Locales de Seguridad y la necesidad de establecer límites claros para evitar que se conviertan en escenarios de confrontación política.

El futuro de Manuel Bautista como alcalde de Móstoles está ahora en manos de la justicia, mientras que la polémica continúa generando debate y controversia en el municipio y en la Comunidad de Madrid. La defensa del alcalde se centrará en demostrar que las acusaciones son infundadas y que la actuación del delegado del Gobierno fue una clara violación de sus derechos y una manipulación de las instituciones públicas





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