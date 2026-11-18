El alcalde de Badalona, Luis Albiol, encabeza la estrategia electoral del PP en Catalunya. El partido utiliza carteles publicitarios bilingües para combatir la inmigración y la okupación ilegal.

Luis Albiol, alcalde de Badalona y candidato del Partido Popular, lidera una estrategia electoral distintiva en Catalunya para las elecciones del 29N. Esta campaña marca una competencia directa con Vox por la preeminencia política en la región, contando con el respaldo explícito de Alberto Núñez Feijóo. La metodología adoptada combina firmemente los temas de inmigración y delincuencia, un enfoque táctico que el PP ya implementó con éxito en las elecciones municipales de 2015 bajo la consigna 'Limpiando Badalona'.

Publicidad bilingüe en la C-33 de Barcelona

El elemento central de esta campaña publicitaria es un anuncio que se proyecta en una de las salidas más transitadas de Barcelona, específicamente en una valla publicitaria dinámica de la autovía C-33. Esta ubicación estratégica se encuentra a la altura del barrio periférico de Torre Baró, asegurando una alta visibilidad para el mensaje electoral. El anuncio contiene advertencias directas dirigidas a los 'delincuentes', utilizando un enfoque visual y textual diseñado para generar impacto inmediato en el tráfico vehicular.

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Traducción al árabe y mensaje xenófobo

Este mensaje publicitario se distingue radicalmente de los demás materiales de campaña por incluir una traducción explícita al idioma árabe. Actualmente, es el único anuncio electoral que incorpora esta traducción, lo que subraya una selección intencional del público objetivo y los canales de comunicación. Los otros dos carteles publicitados en el área metropolitana de Barcelona permanecen escritos exclusivamente en castellano, vendiendo una nueva ley contra la 'okupación ilegal' y enfocándose en figuras políticas como Juan Fernández para legislar de manera más eficaz.

Antecedentes políticos y presión migrante

La diputada del Parlament ha subrayado que, entre las prioridades de su formación para la próxima legislatura, se encuentra la lucha contra la okupación. Este posicionamiento implícitamente recordaba la presión ejercida sobre el colectivo migrante durante el anterior mandato de Albiol como alcalde. Esta estrategia generó una crispación social significativa, motivando un pacto político en su contra que logró desbancarle de la alcaldía tras las elecciones municipales, a pesar de ser el candidato más votado inicialmente.

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Respaldos y consecuencias electorales

Aquella acción política anterior también le costó a Albiol una importante derrota electoral, demostrando los límites de dicha táctica. Ahora, el alcalde de Badalona representa la apuesta principal de Feijóo para recuperar el terreno perdido en la región. Albiol volverá la próxima semana a Catalunya para reforzar su presencia y ha encargado a su candidato la ponencia específica de la ley contra la 'okupación ilegal', consolidando la alineación del partido con estas posiciones.

Aval oficial y dirección estratégica

El Partido Popular ya avala, sin matices, los mensajes de esta campaña que los críticos describen como xenófobos. Esta decisión refleja una directriz clara desde la cúpula nacional del partido para maximizar la retención de votantes en un entorno político altamente competitivo. La estrategia busca capitalizar el descontento social mediante la criminalización de la migración y la okupación, manteniendo una narrativa consistente con las promesas electorales anteriores y las figuras clave como Juan Fernández que prometen cambios legislativos drásticos.