Albiol critica duramente el proceso de regularización de inmigrantes: 'Se está haciendo sin rigor'

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, denuncia la falta de criterios rigurosos en el proceso de regularización impulsado por el Gobierno, advirtiendo sobre posibles problemas de gestión y un efecto llamada masivo. Responde con dureza a las declaraciones del expresidente Zapatero.

El alcalde de Badalona , Xavier García Albiol , ha expresado una fuerte crítica al proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno central, argumentando que carece de los criterios mínimos de rigurosidad necesarios para una gestión efectiva y responsable.

Albiol no niega la necesidad de inmigración para España, sino que enfatiza la importancia de que esta sea ordenada y esté directamente vinculada a las demandas del mercado laboral. Su principal objeción no radica en la regularización en sí misma, sino en la forma en que se está implementando, advirtiendo que una apertura indiscriminada podría generar serios problemas de gestión para los municipios y sobrecargar los servicios públicos.

El alcalde de Badalona fue particularmente contundente al señalar que no se debe permitir la regularización de personas con antecedentes penales. Insiste en que la prioridad debe ser otorgada a aquellos inmigrantes que han demostrado un compromiso a largo plazo con España, a través de años de trabajo y una integración activa en la sociedad.

Argumenta que es inaceptable considerar la regularización de individuos que han sido detenidos repetidamente, y critica la falta de claridad en el decreto actual respecto a la exclusión de aquellos con procesos judiciales pendientes. Albiol defiende un modelo que se centre en aquellos que demuestran una genuina voluntad de trabajar y contribuir al bienestar de sus familias, diferenciándolos de aquellos que, según su perspectiva, no cumplen con estos requisitos básicos.

Esta distinción, según el alcalde, es crucial para evitar un efecto llamada que podría saturar el sistema y comprometer la sostenibilidad de los servicios públicos. Además, cuestiona la idoneidad de que sean organizaciones no gubernamentales (ONG) u otros organismos quienes certifiquen la vulnerabilidad de los solicitantes, sugiriendo que esto podría abrir la puerta a abusos y fraudes.

La discusión se intensificó tras las declaraciones del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien defendió la regularización y rechazó cualquier intento de clasificar a las personas. La respuesta de García Albiol fue inmediata y severa, calificando a Zapatero como un personaje 'esperpéntico' y acusándolo de demagogia, argumentando que sus palabras están desconectadas de la realidad.

Albiol considera que la postura de Zapatero ignora las complejidades y los desafíos prácticos que implica la gestión de la inmigración, y que su enfoque idealista podría tener consecuencias negativas para la sociedad española. El alcalde advierte que la medida actual puede provocar un 'efecto llamada' masivo, superando la capacidad de España para acoger y atender a un gran número de inmigrantes.

Señala que los requisitos actuales, como la acreditación de falta de recursos económicos, podrían incluso incentivar la llegada de más personas, exacerbando la presión sobre los servicios públicos y dificultando la integración efectiva de los inmigrantes. En resumen, García Albiol aboga por una política de inmigración más restrictiva y selectiva, basada en criterios objetivos y en la prioridad de aquellos que demuestran un compromiso real con la integración y el desarrollo de España





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