Albina, la 'Súper Mamá' que busca una familia

Una perra abandonada estando embarazada, ahora busca un hogar lleno de amor y cariño.

Albina, una mestiza de pastor belga de tan solo 4 años, espera encontrar una familia que le dé una oportunidad. Fue abandonada en una perrera estando embarazada y tuvo que dar a luz a sus cachorros en unas condiciones poco favorables. Afortunadamente, la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga se enteró de su situación a tiempo y la trasladó a una casa de acogida, donde pudo recuperarse y cuidar de sus cachorros en un entorno tranquilo.

Durante su estancia en la casa de acogida, se descubrió que Albina es una perra cariñosa, cercana, inteligente y sociable, que se adapta fácilmente a cualquier ambiente. Ahora, la protectora busca un hogar para Albina, quien está lista para aprender, jugar y disfrutar junto a su nueva familia. Albina es sumisa, no busca conflictos, es muy cariñosa y sociable, Tiene una energía media-alta y es muy inteligente. Responde a las órdenes básicas sin ningún tipo de dificultad y convive perfectamente con otros perros, gatos y personas. La protectora destaca que Albina es una “Súper mamá” y que aún le queda mucho mundo por descubrir.Para adoptar a Albina, los interesados deben contactar con la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga a través de su correo electrónico o sus redes sociales. Es importante tener en cuenta que la adopción solo está disponible para residentes de la ciudad





