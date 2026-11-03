Alberto Núñez Feijóo promete un millón de viviendas y permisos en 48 horas

El líder del PP anuncia construir un millón de viviendas en una legislatura, agilizar licencias a los 90 días y otorgar permisos de residencia en 48 horas para albañiles extranjeros.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha presentado un ambicioso plan para resolver la crisis de acceso a la vivienda en España, anunciando la construcción de un millón de nuevas viviendas en una sola legislatura. Esta promesa central busca atender las necesidades de las clases medias y los jóvenes, quienes enfrentan dificultades crecientes para independizarse debido a los altos costes de alquiler e hipoteca.

El líder popular situó la vivienda como el eje de su programa, argumentando que este sector conecta problemas económicos, fiscales, laborales y migratorios. Según sus declaraciones, la falta de soluciones habitacionales afecta a toda una generación y también desincentiva a los propietarios actuales por la pérdida de seguridad en los contratos de alquiler.

Also read Feijóo aboga por la 'reconstrucción nacional' y se defiende como gestor con 'rigor y experiencia'

Agilización Legal y Reformas Fiscales

Para materializar esta meta, Núñez Feijóo comprometió la aprobación de tres leyes urgentes durante sus primeros 100 días de gobierno. Entre estas medidas se incluye la Ley Antiokupación, una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal y la reducción del plazo de concesión de licencias urbanísticas a 90 días. Estas normas buscan eliminar los cuellos de botella administrativos que retrasan la actividad constructora.

Complementando la agilidad legislativa, el Partido Popular propone una serie de incentivos fiscales diseñados para abaratar el coste inicial de la vivienda. Entre las medidas destacan una posible reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para viviendas nuevas y la bajada del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) del 10% al 4% para menores de 40 años. Además, se contemplarían avales públicos para facilitar la obtención de hipotecas.

Advertisement

Gestión Migratoria y Mano de Obra

Dada la necesidad masiva de trabajadores para completar un millón de viviendas, el plan incluye una estrategia de inmigración regulada. Núñez Feijóo prometió otorgar permisos de residencia en 48 horas para albañiles y otros oficios de la construcción contratados por empresas españolas que operen en Hispanoamérica. Esta medida busca aprovechar la capacidad de reclutamiento de las constructoras locales en países como Perú o Colombia.

El líder popular justificó esta propuesta señalando que existe una brecha entre los tres millones de desempleados registrados y la falta de mano de obra especializada en el sector. Señaló que muchas personas paradas trabajan pocos días al mes como fijos discontinuos, mientras que profesiones como plomeros, electricistas y albañiles son escasez crítica. Consideró que la inmigración descontrolada genera un efecto llamada, pero que la contratación vía empresas españolas ofrece garantías jurídicas.

Crítica al Gobierno y Contexto Internacional

Alberto Núñez Feijóo atacó frontalmente la política migratoria del presidente del Gobierno, acusándolo de buscar nuevos votantes mediante la concesión de pasaportes. Comparó esta supuesta operación con otras prácticas que calificó de trampas, argumentando que la política actual de Sánchez ha perdido la confianza de la Unión Europea. Reiteró que una vez perdida dicha confianza en Bruselas, no se recupera fácilmente.

El líder del PP hizo referencia a una carta firmada por 22 jefes de gobierno en agosto, tras los incidentes en Ceuta, donde se expresaba preocupación por la política migratoria española. Destacó que 22 de 27 primeros ministros europeos, encabezados por la primera ministra danesa, alertaron sobre el desorden generado. Consideró que la frivolidad en estas decisiones tiene costes económicos reales, como la falta de suministro eléctrico que paraliza promociones inmobiliarias.