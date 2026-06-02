Alberto Núñez Feijóo presenta una oferta económica en Barcelona

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentará una oferta económica en Barcelona durante una reunión anual del Cercle, un foro de reflexión económica y empresarial. Feijóo abordará temas como la vivienda, la regularización de inmigrantes y la productividad, y buscará el apoyo de la élite económica y empresarial catalana para respaldar una moción de censura.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , interpela al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , durante una sesión de control en el Congreso de los Diputados.

Feijóo presiona a Junts y PNV para que apoyen una moción solo para activar las elecciones, ya que 184 diputados están pidiendo urnas. El PP se volcará en Cataluña y País Vasco para desgastar a Junts y PNV por su apoyo a Sánchez, ya que hay margen de crecimiento. Hay una forma honesta y útil de ejercer la política, pero no exige gestores infalibles. Ojalá me den esa oportunidad





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