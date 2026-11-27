El líder del PP cierra la campaña electoral en Sevilla de cara al 29 de noviembre. Feijóo busca el voto de la izquierda y posterga el pacto con Santiago Abascal para después de las urnas.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto el cierre definitivo a la campaña electoral en la ciudad de Sevilla este viernes. Este acto marca el final de quince días intensos de actividad política, organizados con la firme convicción de que la formación de derecha impondrá su victoria en las urnas el próximo domingo 29 de noviembre.

Feijóo asume el liderazgo total en la recta final

Alberto Núñez Feijóo cierra esta etapa en Sevilla, el mismo escenario donde asumió formalmente el liderazgo de su partido en 2022. Ahora, cuatro años después, el veterano político gallego se juega todo en esta cita electoral. Ha declarado explícitamente que no tendrá una segunda oportunidad después del resultado del 23 de julio de 2023.

Also read Alberto Núñez Feijóo el nuevo presidente del BCE y el primer español en asumir este cargo

Si alcanza la Moncloa, se cumplirá el objetivo principal que le llevó a dejar la comodidad de la presidencia de la Junta de Galicia. Su estrategia se centra en retener el entusiasmo de la base y atraer a votantes independientes con un discurso de gobernanza.

Apelación al voto de la izquierda y la abstención

El líder del Partido Popular ha evitado mencionar directamente al candidato del PSOE, Pedro Sánchez. En su lugar, ha lanzado un llamado directo a los votantes de izquierda y a quienes han votado socialmente en el pasado. Ha solicitado que presten su voto para limpiar la imagen del partido gobernante.

Advertisement

La retórica de Alberto Núñez Feijóo busca la unidad de la derecha sin alianza formal previa. Ha afirmado que se puede pensar distinto y ser decente. Pide a los ciudadanos que no se queden en casa y que voten una opción honesta.

Incógnita sobre la coalición con la formación de ultraderecha

No se ha hecho ninguna mención a Santiago Abascal durante el mitin de clausura. La formación de Vox y el Partido Popular han mantenido una campaña separada sin interpelación directa entre sus líderes principales. Esta estrategia omite la decisión sobre si la extrema derecha volverá al poder tras décadas de exclusión.

La decisión de formar una coalición de gobierno no depende exclusivamente de Alberto Núñez Feijóo. La formación de ultraderecha determinará su postura táctica según convenga a sus intereses electorales. Podrían exigir ministerios o apoyar desde fuera del ejecutivo.

Consecuencias inmediatas y futuro próximo del proceso electoral

El resultado del 29N servirá como termómetro social para determinar la viabilidad de cualquier acuerdo de gobierno. Las derechas asumen el riesgo de un fiasco similar al de 2023 si no logran sumar suficientes escaños. La campaña ha dejado claro que la incógnita se resolverá por decisión táctica.

Advertisement

Los ciudadanos votarán este domingo para decidir el futuro legislativo de España. Los resultados definirán si el Partido Popular puede gobernar solo o necesitará socios. La incertidumbre sobre la alianza con Vox permanece hasta después de las elecciones.