El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cerró su campaña electoral en el Pabellón de Navegación de Sevilla. Junto al presidente de Andalucía, Juanma Moreno, buscó ganar los 60 escaños clave en esta región poblada.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), ha finalizado su gira de campaña electoral con un acto de gran envergadura en Sevilla, capital de Andalucía. El mandatario conservador se ha despedido de los electores andaluces en el Pabellón de Navegación de la Isla de la Cartuja, ante una multitud de ciudadanos que se han desplazado para escuchar su discurso final. Este encuentro en Sevilla constituye la última parada de la ruta de Feijóo por el sur de España, una región estratégica que cuenta con la mayor representación parlamentaria del país. La presencia masiva de militantes y simpatizantes refleja la intensidad de la disputa política en esta autonómia, donde el PP busca maximizar sus resultados para acceder a la Moncloa.

Presencia de Feijóo y Juanma Moreno

El cierre de campaña ha contado con el apoyo visible del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha acompañado al líder popular en el escenario principal. Ambos han compartido podio para reforzar la imagen de unidad y fuerza de la derecha conservadora en una comunidad autónoma donde el PP mantiene una posición histórica de liderazgo, salvo en la capital provincial. La colaboración entre Feijóo y Moreno ha servido para consolidar el voto popular en una zona que, según los analistas políticos, es determinante para la composición del futuro Congreso de los Diputados. La asistencia de figuras locales y nacionales ha elevado el tono del evento, destacando la relevancia que el PP otorga a este territorio.

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Distribución de escaños y competencia electoral

Andalucía ocupa un lugar central en el mapa electoral español al ser la comunidad más poblada y, por tanto, la que más diputados reparte al Congreso. Para estas elecciones generales, se disputan un total de 60 escaños andaluces, una cifra que experimenta una pequeña variación respecto a los comicios anteriores. En las pasadas elecciones generales, la región asignó 61 representaciones, pero Cádiz ha perdido un escaño en este ciclo, reduciendo ligeramente el bloque de votos disponibles. Esta dinámica de pérdidas y ganancias se extiende a otras autonomías clave, como Cataluña con 48 diputados, la Comunidad de Madrid con 38 y la Comunidad Valenciana con 33, configurando un panorama nacional muy ajustado.

Resultados históricos y disputas provinciales

El balance político de las últimas elecciones muestra una dominancia clara del PP en la región, habiendo ganado en todas las provincias andaluzas con una excepción notable: Sevilla. En la capital, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) lideró la contienda, situándose por delante de los populares con 25 escaños, frente a los 21 del PP. Sin embargo, la aspiración actual del partido de Feijóo es revertir esta situación en la próxima cita con las urnas del 29 de noviembre. Según ha manifestado Juanma Moreno, existen cuatro provincias en las que la lucha por un escaño resulta especialmente reñida y está en disputa, entre las que se encuentran no solo Sevilla, sino también Málaga y Cádiz, lo que convierte a estas circunscripciones en focos de intensa actividad de última hora.

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Impacto en la estrategia nacional del PP

La elección de Sevilla como escenario final no es casual, sino parte de una estrategia geográfica diseñada para consolidar el voto en las regiones que pueden definir el gobierno central. Mientras Feijóo cerraba en Andalucía, su partido había estado realizando actos en Madrid, Galicia, Cantabria, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Canarias y Murcia durante las semanas previas. El líder popular ha priorizado el cierre en dos territorios fundamentales para llegar a la Moncloa: Andalucía y Cataluña. Esta última fue visitada por Feijóo el viernes por la mañana en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde instó a "contestar en las urnas" a los "silencios" que, a su juicio, mantiene Pedro Sánchez durante esta campaña electoral.

Encuestas y expectativas para el 29N

Las encuestas recientes sugieren un escenario polarizado pero favorable para la derecha si hay convergencia de votos. Los sondeos indican que el PP y Vox sumarían una mayoría absoluta, mientras que el PSOE muestra una tendencia al alza en sus números. Esta proximidad hace que cada voto, especialmente en las provincias disputadas como Sevilla, Málaga o Cádiz, tenga un peso decisiva en la composición final del parlamento. El tono del discurso de Feijóo en Sevilla ha girado en torno a la ilusión y la confianza, con militantes como Teresa y Ángela de Huelva expresando su optimismo ante la posibilidad de un cambio político. La campaña ha incluido mítines multitudinarios en otras regiones, como los 12.000 asistentes registrados en Valencia y los actos con el sector agrario en Lleida, consolidando una movilización de bases que busca capitalizar el descontento con la gestión actual.