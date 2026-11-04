Alberto Delobos exige carné para mascotas por crisis de bienestar animal

El etólogo Alberto Delobos aboga por un permiso obligatorio para tener perros en España, donde hay más de 9,3 millones, señalando fallos en nutrición y empatía hacia las mascotas.

El etólogo y pionero en neuroetología canina, Alberto Delobos, ha planteado una postura radical ante la actual situación de las mascotas en España. Este experto afirma que la sociedad debería obtener un carné específico para poseer animales, asegurando que no toda la población está preparada para asumir la responsabilidad. Su intervención surge en un contexto donde las cifras de tenencia animal son desproporcionadamente altas en comparación con el nivel de conocimiento sobre sus necesidades reales.

Cifras oficiales y realidad del mercado

Los datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 registran oficialmente más de 15 millones de animales de compañía en el país. De esta cifra total, se identifican más de 9,3 millones de perros y más de 5,6 millones de gatos. Sin embargo, organizaciones sectoriales estiman que el número real supera los 20 millones si se incluyen aves, peces, reptiles y pequeños mamíferos no censados.

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Fallos en la empatía humana

Delobos critica que muchos dueños proyectan sus propias emociones sobre los animales, creando actividades para su satisfacción personal. Este antropomorfismo lleva a olvidar que los seres humanos también son animales con instintos que deben respetarse. La falta de comprensión biológica impide garantizar un entorno adecuado para la convivencia.

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Impacto de la nutrición en la salud

La doctora Isabel Viñas destaca que la microbiota intestinal produce serotonina y ácido gamma-aminobutírico, esenciales para reducir el estrés en perros y gatos. Los déficits nutricionales afectan directamente el estado cognitivo del animal. Se recomienda verificar el origen de las proteínas en las etiquetas antes de adquirir piensos.

Alternativas comerciales certificadas

La marca Max & Mila's World, disponible en Lidl, ha desarrollado recetas con omega 3 y omega 6 sin colorantes añadidos. Estos piensos completan la dieta de forma segura. Delobos recomienda esta opción como base nutricional antes de suplementar con comida humana.