Albert Rivera pide un pacto de Estado sobre la vivienda y critica la polarización política

El exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, afirma que la crisis de la vivienda en España no es un tema de izquierdas o derechas y urge al Gobierno a liderar un pacto de Estado, similar a los acuerdos antiterrorista y de Toledo, para abordar esta cuestión de forma estable y consensuada. Rivera señala que la polarización actual impide soluciones prácticas y pide aparcar la ideología para centrarse en aspectos económicos como oferta, demanda y alquiler, con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias.

El exlíder de Ciudadanos , Albert Rivera , ha abordado la problemática de la vivienda en España, señalando que se trata de un asunto que trasciende las ideologías política s y exige un pacto de Estado.

Rivera argumenta que en España se confunde a menudo el Gobierno con el país, y que un ejecutivo, independientemente de su orientación, debería abordar esta cuestión con una visión a largo plazo. Para él, la solución pasa por que el líder del Gobierno proponga un acuerdo nacional que incluya a todas las fuerzas políticas, similar a los pactos antiterrorista y de Toledo, que califica como los únicos realmente útiles y duraderos en la historia reciente.

Subraya que la polarización actual sitúa la ideología por delante de las soluciones prácticas, algo que perjudica especialmente a los jóvenes y las familias que encuentran enormes dificultades para acceder a una vivienda. Rivera insiste en que hay que aparcar un poco la ideología y centrarse en aspectos económicos concretos: oferta, demanda, alquiler, compra, propiedad privada y oportunidades.

Considera que sin un pacto de Estado, España no podrá afrontar un problema que condicionará el futuro del país durante las próximas décadas. Su postura llama a priorizar la gestión técnica y los intereses nacionales sobre la lucha partidista, dado que el déficit de vivienda asequible es una crisis estructural que requiere respuestas estables y consensuadas, más allá de los ciclos electorales.

Rivera cree que el líder del Gobierno debe dar el paso para iniciar este proceso, ya que la gravedad del situación lo demanda





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