Albert Rivera cuestiona la moción de censura y llama a elecciones anticipadas

El expresidente de Ciudadanos denuncia inconsistencias en la propuesta de moción de censura, critica a Podemos y señala la necesidad de proteger la independencia judicial y la democracia en España.

Albert Rivera , expresidente de Ciudadanos, ha vuelto a protagonizar la controversia política tras las recientes declaraciones de Pablo Iglesias sobre la moción de censura de 2018.

Rivera criticó duramente al líder de Podemos, señalando que sus acusaciones contra su partido resultan anacrónicas, ya que Ciudadanos fue el único que votó en contra de la moción que destituyó al gobierno del Partido Popular y permitió que Pedro Sánchez accediese al poder. Según Rivera, la postura de Podemos en aquel entonces estaba motivada por la falta de voluntad de su grupo para formar una coalición o impulsar elecciones anticipadas, y no por un genuino compromiso contra la corrupción.

El expresidente recordó que, a diferencia de lo que algunos pretendían, la intención de la moción no era perseguir a los partidos que habían apoyado la política de la Guardia Civil o del poder judicial, sino simplemente una maniobra parlamentaria para cambiar la cúpula del ejecutivo. En su declaración, Rivera subrayó que la imagen internacional de España se ha visto dañada por recientes redadas y la percepción de injerencias judiciales, y que tanto la izquierda como la derecha deben preocuparse por la salud de la democracia y la pulcritud institucional.

En el marco de la crisis política actual, varios líderes de la oposición han expresado opiniones encontradas sobre la viabilidad de una nueva moción de censura. Carlos Alsina describió la iniciativa de Álvarez‑Cascos como "un Sánchez versión 2.0", mientras que Esperanza Aguirre sostuvo que el momento no es propicio y que lo más sensato sería forzar la convocatoria de elecciones lo antes posible.

Por su parte, Susana Díaz, alineada con el presentador Vicente Vallés, criticó al líder del PP, Alberto Feijóo, al mismo tiempo que insistió en la necesidad de resolver la situación mediante comicios. En su intervención, Díaz afirmó que la propuesta de censura carece de fundamento y que la presión popular debería canalizarse en un voto claro y transparente, evitando que se convierta en un mero instrumento de desgaste político.

El debate se ha intensificado con la aparición de acusaciones sobre presuntas manipulaciones del Poder Judicial. Rivera ha denunciado que se han intentado influir en la designación de fiscales y jueces con el objetivo de perseguir a determinados sectores políticos, lo cual califica como "una situación delicada que pone en jaque la independencia judicial".

Además, se ha mencionado el caso de la jueza investigada por la supuesta implicación en el caso del hermano de Pedro Sánchez, donde se habría buscado a un magistrado expulsado por violencia de género para usarlo como arma legal contra la administración. Estas polémicas han alimentado la sensación de que el país está inmerso en una batalla de judiciales y partidistas, lo que, según Rivera, obliga a todos los agentes políticos a actuar con mayor responsabilidad y a priorizar la defensa de la democracia por encima de intereses partidistas.

En conclusión, la discusión sobre una nueva moción de censura sigue abierta, pero la necesidad de elecciones anticipadas, la independencia del poder judicial y la lucha contra la corrupción parecen ser los ejes sobre los que se centrifuga el debate en la esfera pública española





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