Albert Rivera cuenta el coste personal de la política y su deseo de recuperar tiempo con sus hijas

En una conversación con Uri Sabat, el exlíder de Ciudadanos habla de la falta de conciliación entre la vida política y la familiar, admite que su carrera le obligó a perder momentos con sus hijas y expresa su intención de estar más presente ahora que ha dejado la política.

Albert Rivera , el exlíder de Ciudadanos, volvió a hablar de la conciliación entre la vida familiar y la carrera política durante su participación en el podcast de Uri Sabat, "La fórmula del éxito".

En la entrevista, Rivera confesó que la exigencia de su cargo le obligó a sacrificar momentos con sus hijas y que esa carencia le produce una profunda tristeza.

"Me da pena porque con la mayor renuncié a más cosas. La veía mucho menos de lo que quería", declaró el político, que rememoró también el día en que nació su segunda hija, Lucía, coincidió con la rueda de prensa de su dimisión.

Aquel momento, según el propio Rivera, fue un punto de inflexión: "Yo ya sabía que iba a ser padre, pero todavía no era público", explicó, subrayando la ilusión que le generó la llegada de la pequeña mientras su vida se encontraba bajo el escrutinio de los medios. La conversación pasó luego a analizar las diferencias entre la política y otras profesiones en cuanto a la posibilidad de conciliar trabajo y familia.

Rivera sostuvo que, a diferencia de empleos con horarios más predecibles, la política se caracteriza por jornadas extensas, agendas inesperadas y una presión constante que dificulta cualquier intento de equilibrio.

"En el mundo laboral, el país está por delante de la familia, de la agenda y de los intereses económicos", afirmó, añadiendo que los políticos no pueden renunciar a compromisos como entrevistas en prime time porque representan a miles de ciudadanos. Sin embargo, reconoció que esa falta de tiempo no es exclusiva de los cargos públicos; en profesiones más comunes también se perciben renuncias, aunque la exposición y la responsabilidad que conlleva ser una figura nacional amplifican el problema.

Rivera también reflexionó sobre el estado actual de sus hijas. Daniela, de 15 años, reside en Granollers, mientras que Lucía, de cinco años, vive con él en Barcelona. El exlíder admitió que la distancia física y la falta de tiempo han limitado su presencia en sus vidas cotidianas, y que ahora, alejado de la política, espera poder restablecer una relación más cercana con ambas.

"Hay cosas que tú no puedes renunciar, pero también hay cosas que puedes recuperar cuando cambias de rumbo profesional", sostuvo, señalando que la experiencia le ha dejado una enseñanza sobre la importancia de priorizar la familia cuando sea posible. Concluyó la entrevista con un llamado a otros políticos a reconocer la necesidad de políticas que faciliten la conciliación, con el fin de evitar que futuras generaciones de líderes enfrenten los mismos sacrificios que él padeció





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