Albert Rivera critica la omisión fiscal en la crisis de vivienda y pide debatir la ley del suelo

Albert Rivera señala que la carga fiscal de la vivienda es ignorada por la política española. Pide negociaciones sobre la ley del suelo y la fiscalidad para resolver la crisis habitacional.

El expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha lanzado una crítica contundente hacia la clase política española durante su intervención en el programa de radio de Carlos Herrera, señalando que la gestión de la vivienda se ha convertido en un tema de debate superficial que olvida el aspecto económico fundamental. Afirmó que aunque todos los actores políticos expresan preocupación por el acceso a la vivienda, nadie toca la carga fiscal que pesa sobre estos activos, la cual describe como la gallina de los huevos de oro del sistema.

Crisis Inmobiliaria y Responsabilidad Fiscal

Rivera identificó que la falta de soluciones reales se debe a que los políticos evitan abordar la tributación de las propiedades, un mecanismo que consideraría uno de los más efectivos para suavizar las dificultades que enfrentan los ciudadanos españoles. Reconoció que una rebaja fiscal podría ser contraproducente dependiendo del estado actual de las cuentas del Estado, pero insistió en que es un aspecto que debe ser debatido seriamente y no ignorado en las propuestas electorales.

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El experto en el sector inmobiliario explicó que las actuales promesas de los partidos políticos suelen centrarse en solucionar la falta de suelo edificable y ofrecer alquileres asequibles, aunque rara vez mencionan la necesidad de una rebaja fiscal para desbloquear el mercado. Definió el alquiler social como un derecho a una solución habitacional digna, pero advirtió que este modelo no permite al inquilino acumular patrimonio, lo cual es un factor clave para la estabilidad financiera familiar a largo plazo.

Defensa del Derecho de Propiedad y Sectores Financieros

En cuanto al conflicto entre caseros e inquilinos, Rivera defendió que el desahucio es una última medida que no se le puede negar al propietario, ya que este tiene el derecho inalienable a disponer de su propiedad. Sostenió que ninguna persona debería ser obligada a mantener una relación donde no obtiene la rentabilidad ni el pago de la renta que necesita, especialmente cuando la economía exige seguridad jurídica para los inversores.

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También aclaró la posición de las grandes entidades financieras, recordando que trabaja en el sector financiero y que su primera lección en la asesoría jurídica fue comprender cómo operan los bancos. Explicó que las instituciones viven de refinanciarse y de cobrar intereses, por lo que su interés principal es que el cliente pague, cumpla y resuelva los problemas mediante refinanciación, evitando a toda costa quedarse con los activos inmobiliarios.

Rivera enfatizó que no hay que demonizar a ningún agente del sector, ya que todos tienen un papel importante en el ecosistema de la vivienda. Criticó la narrativa pública que enfrenta a ricos contra pobres o propietarios contra inquilinos, calificando este debate de absurdo e infantil, y comparó la simplicidad de dicha visión con la explicación que daría un niño de cinco años ante un problema tan complejo como el actual.

Propuestas Legislativas y Perspectiva de Futuro

Ante la gravedad de la situación, que identifica como el primer problema actual en España junto con la inmigración, Rivera pidió abiertamente a las diferentes partes que se abra un espacio de diálogo serio. Solicitó específicamente retomar la negociación y el debate público sobre la ley del suelo, la ley de vivienda y la fiscalidad, elementos que dependen de numerosos factores técnicos y económicos que requieren madurez política para resolverse.

Manifestó que tiene esperanza en que se genere un caldo de cultivo que permita hablar de estos temas con rigor, defendiendo intereses legítimos sin caer en la polarización. Concedió a España una década, como mínimo, para solucionar los problemas más graves en materia de vivienda, comenzando por corregir el marco del discurso público que ha distorsionado la percepción real del mercado y los derechos de los propietarios.

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Para finalizar, Rivera compartió su sensación de extrañeza con la audiencia sobre cómo se ha politizado tanto un tema técnico, y se mostró tranquilo en la idea de que quienes tienen la responsabilidad institucional deben cumplir su trabajo. A pesar de las noticias negativas en el Parlamento, mantuvo un mensaje positivo sobre la capacidad de España para superar estos obstáculos estructurales mediante el acuerdo y la reforma legal real.