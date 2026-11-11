Albert Rivera advierte sobre la urgente necesidad de inversión en vivienda en España.

El expolítico catalán considera que para resolver el problema de la vivienda en España es necesario invertir más, aumentar la oferta y reducir obstáculos.

Albert Rivera, expolítico catalán y fundador de Ciudadanos, ha destacado la urgente necesidad de invertir en vivienda en España en el Real Estate Summit de Valencia. Según él, no se va a resolver este problema sin más inversión, más oferta y menos obstáculos.

Solución del problema de vivienda en España

Rivera considera que una visión a largo plazo es fundamental para resolver el problema de vivienda en España. Propone impulsar una Ley del Suelo y garantizar la rentabilidad de todos los eslabones de la cadena inmobiliaria, además de reducir obstáculos para la construcción de viviendas.

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Explica que hay una cuestión esencial y urgente que a veces queda en un segundo plano, y es la falta de oferta de viviendas. Afirma que sin oferta será difícil dar respuesta a la creciente demanda de vivienda en España debido al aumento de población por la llegada de inmigración.

Posición de Albert Rivera frente al problema de vivienda en España

Rivera asegura que es fundamental trabajar para reducir la burocracia, agilizar los trámites administrativos y garantizar la seguridad jurídica de quienes invierten, promueven y construyen viviendas. Cree que la clave para resolver este problema es invertir más, aumentar la oferta y reducir obstáculos para la construcción de viviendas.

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Impacto del problema de vivienda en España

El problema de vivienda en España tiene un gran impacto en la sociedad, especialmente en jóvenes y familias que buscan un hogar. Es importante encontrar soluciones para este problema para mejorar la calidad de vida de los españoles.

Visión de futuro del sector inmobiliario

Rivera explica que su visión de futuro para el sector inmobiliario se centra en impulsar la inversión en vivienda, aumentar la oferta y reducir obstáculos. Cree que con una visión a largo plazo, será posible resolver el problema de vivienda en España y mejorar la calidad de vida de los españoles.