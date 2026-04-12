Albares acusa a Israel de persistir en la guerra y critica la situación en Líbano

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha criticado duramente al gobierno israelí por su postura beligerante y por las violaciones del derecho internacional, especialmente en Gaza y Líbano. También se refirió a la fragilidad del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y defendió la reapertura de la embajada española en Teherán.

José Manuel Albares , ministro de Asuntos Exteriores, ha acusado al Gobierno de Israel de persistir en una guerra que no beneficia a nadie. Así lo expresó en una entrevista en elDiario.es, donde señala al gobierno israelí por su postura tras el alto el fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán. Albares señaló que hay personas interesadas en que las negociaciones en Islamabad no prosperen, incluso que ni siquiera se inicien.

Al ser cuestionado directamente sobre si se refería a Israel, el ministro fue claro: su gobierno seguía enfocado en la guerra. Albares subrayó que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán es extremadamente frágil y está abiertamente amenazado. Señaló los ataques israelíes contra Líbano como una prueba de ello. 'He participado en numerosas negociaciones diplomáticas de diversa índole. Dos semanas es un plazo muy corto, pero hay que apostarlo todo por la paz', insistió el ministro. Albares también abordó el acuerdo de asociación vigente entre la Unión Europea e Israel: 'Establece el respeto a los derechos humanos, pero los israelíes no los están respetando, ni en Gaza ni ahora en Líbano'. 'Son violaciones flagrantes del derecho internacional', afirmó Albares en referencia a los ataques israelíes, primero en la Franja de Gaza y luego con los bombardeos en Líbano. Las autoridades libanesas informan que ya hay más de 2.000 fallecidos en poco más de un mes a causa de las ofensivas israelíes. Por otro lado, Albares defendió la reapertura de la embajada española en Teherán. Argumentó que, tras dos semanas de alto el fuego, existen garantías de seguridad para el embajador y el personal. En lo referente a las conversaciones de paz en Islamabad entre Estados Unidos e Irán, por ahora no se ha logrado ningún acuerdo. Ambas delegaciones finalizaron la primera jornada sin avances significativos, aunque interrumpieron las negociaciones sin romper el diálogo.\El ministro también hizo hincapié en la necesidad de evitar la escalada de violencia y en la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación, especialmente en un momento tan delicado. Subrayó la complejidad de la situación, destacando las múltiples aristas y los diferentes intereses que convergen en la región. Se mostró preocupado por el futuro de la población civil, tanto en Gaza como en Líbano, y reiteró la necesidad de proteger a los civiles y garantizar el acceso a la ayuda humanitaria. Albares resaltó el papel fundamental de la diplomacia y de la búsqueda de soluciones pacíficas. Manifestó su compromiso de seguir trabajando activamente para promover el diálogo y la mediación, con el objetivo de lograr una resolución justa y duradera al conflicto. El ministro también abordó la importancia de la colaboración internacional y de la coordinación de esfuerzos para abordar las causas profundas del conflicto y prevenir futuros estallidos de violencia. Se mostró optimista sobre el potencial de la diplomacia, pero también realista sobre los desafíos que se enfrentan. Concluyó reiterando el compromiso de España con la paz y la estabilidad en la región, y su firme apoyo a los esfuerzos por lograr una solución pacífica y duradera





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