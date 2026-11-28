El Alavés obtuvo una victoria clave ante el Real Madrid con goles de Huijsen y Pérez. Esta derrota mantiene al club blanco a seis puntos delFC Barcelona en la clasificación.

El Deportivo Alavés registró una victoria contundente sobre el Real Madrid en el estadio de Mendizorroza, aprovechando una oportunidad clara tras un error defensivo de Huijsen en el minuto 22. Este resultado histórico no solo significó el mejor partido del equipo local de la temporada, sino que también generó una distancia de seis puntos con respecto al FC Barcelona en la tabla de posiciones, situación que se agravará si el equipo catalán derrota al Deportivo de la Coruña en Riazor el día siguiente.

Goles decisivos y contexto táctico

El encuentro inició con una presión inicial del equipo vascos que logró abrir la lata gracias a un resbalón de Huijsen, permitiendo que el visitante se adelantara en el marcador desde el primer cuarto de hora. En la segunda mitad, Ángel Pérez amplió la diferencia, consolidando un dos a cero que resultó definitivo para el resultado final del partido.

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El Real Madrid, que habitualmente cuenta con la capacidad de remontar situaciones difíciles, se encontró ante un bloque bajo y organizado del Alavés que impidió la apertura de la portería en múltiples ocasiones. La defensa vasca mantuvo su solidez estructural durante aproximadamente una hora de juego, lo que permitió consolidar el premio de hasta dos goles en un espacio de tiempo relativamente corto.

Rendimiento ofensivo bajo expectativas

Los merengues dominaron el ritmo, la intensidad y mostraron combinaciones técnicas de alto nivel, pero la falta de efectividad se hizo evidente al final del partido. Bellingham rozó el gol en múltiples ocasiones pero no pudo convertir la presión en ventaja. La falta de definición fue el talón de Aquiles de un ataque que no pudo superar la resistencia vasca.

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Por otro lado, Vinicius volvió a tener un desempeño mediocre, lo cual fue un factor relevante en la falta de gol del conjunto blanco. Además, Diomandé acumuló posesión excesiva sin generar peligro real en el área rival, lo que sumado a la solidez defensiva del Alavés, resultó en una noche frustrante para laofensiva del club de Madrid.

Impacto en la clasificación y próxima jornada

Para el Alavés, esta victoria representa un parteaguas significativo, ya que el equipo solo había sumado tres puntos de dieciocho jugando fuera de Mendizorroza y contaba con apenas cuatro goles a favor en seis partidos. Este triunfo no solo eleva la moral del equipo, sino que también coloca una piedra en el camino de los ambiciosos objetivos del Real Madrid.

El Real Madrid, por su parte, recibe un duro golpe en su aspiración de liderar la liga de forma ininterrumpida. La caída ante el Alavés es percibida como un jarro de agua fría de los que marcan, especialmente considerando la capacidad histórica del club para revertir situaciones desfavorables. La próxima jornada se perfila como crítica para recuperar la senda ganadora y reducir la brecha con el FC Barcelona.