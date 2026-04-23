Alaska: Una Vida de Música, Cultura y Amor Incondicional

Un recorrido por la vida y la carrera de Alaska, desde sus raíces multiculturales en México y España hasta su consagración como icono del pop español, explorando su música, su amor con Mario Vaquerizo y su legado cultural.

Detrás del brillo de las luces, la energía de la música electrónica y la grandiosidad de los escenarios, se esconde la historia de Alaska , una de las figuras más emblemáticas y trascendentales del pop español.

Su vida, rica en matices y experiencias, está marcada por una profunda diversidad cultural, un amor incondicional que desafía las convenciones y una trayectoria artística que abarca décadas de innovación y reinvención. Alaska no es simplemente un nombre artístico; es un símbolo cultural, un icono que ha definido generaciones y continúa inspirando a artistas y audiencias por igual. Su estética audaz y transgresora, combinada con una presencia escénica magnética, la han convertido en una figura inconfundible del panorama musical español.

Nacida como Olvido Gara Jova el 13 de junio de 1963 en la vibrante Ciudad de México, Alaska pasó los primeros diez años de su vida sumergida en la cultura mexicana antes de trasladarse con su familia a Madrid en 1973. Este temprano contacto con dos mundos distintos moldeó su perspectiva y le inculcó una visión global y abierta.

Su padre, Manuel Gara López, un republicano español que se vio obligado al exilio tras la Guerra Civil, y su madre, América Jova Godoy, una mujer fuerte y decidida originaria de La Habana, Cuba, le transmitieron desde temprana edad valores de resiliencia, libertad y la importancia de la identidad cultural. En Madrid, Alaska comenzó a explorar su creatividad y a conectar con la escena underground, frecuentando lugares emblemáticos como El Rastro y entablando amistad con artistas y pensadores que compartían su espíritu rebelde.

Fue en este ambiente de efervescencia cultural donde comenzó a forjar su propia identidad artística. El origen de su nombre artístico, Alaska, es una anécdota curiosa que revela su pasión por la música y la cultura pop. Lo adoptó de una canción del influyente artista Lou Reed mientras colaboraba en un 'fanzine punk' llamado Bazofia, un reflejo de su temprana inclinación por la música alternativa y la contracultura.

A pesar de su estatura de 1,54 metros, Alaska posee una presencia escénica imponente que cautiva al público y la convierte en una figura inolvidable en cada actuación. La carrera musical de Alaska despegó a finales de los años 70 con la formación del grupo 'Kaka de Luxe', un proyecto que le permitió experimentar con diferentes estilos y sonidos.

Sin embargo, fue con 'Alaska y los Pegamoides' donde alcanzó una notoriedad significativa en el contexto de la movida madrileña, un movimiento cultural que transformó la escena artística y social de España. Sus canciones se convirtieron en himnos generacionales, capturando el espíritu de una época de cambio y libertad.

Posteriormente, con 'Alaska y Dinarama', consolidó su estatus como la reina indiscutible del pop español, gracias a éxitos icónicos como 'A quién le importa', una canción que se ha convertido en un clásico atemporal. Desde los años 90, junto a Nacho Canut, ha liderado 'Fangoria', un proyecto musical que ha explorado los sonidos electrónicos y ha mantenido su música relevante y fresca a lo largo del tiempo.

Su capacidad para reinventarse y adaptarse a las nuevas tendencias musicales es una de las claves de su éxito duradero. Recientemente, Alaska ha demostrado su versatilidad artística al colaborar con la joven y talentosa Aitana en la canción 'La chica perfecta', una colaboración que ha conectado a diferentes generaciones y ha reafirmado su posición como una figura influyente en la música española. Más allá de la música, Alaska ha incursionado en otros campos creativos.

Participó en la película 'Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón' de Pedro Almodóvar, un director de cine reconocido a nivel internacional, y se ha destacado como presentadora de televisión, incluyendo su actual rol en 'Cine de Barrio' en TVE, donde comparte su pasión por el cine con el público. Su habilidad para reinventarse y mantenerse conectada con su audiencia es un testimonio de su talento y su dedicación a su arte.

En el ámbito personal, Alaska ha encontrado en Mario Vaquerizo su compañero de vida y su mayor apoyo. Su historia de amor, que comenzó en 1999 cuando él trabajaba en la promoción de Fangoria, es un ejemplo de cómo el amor puede surgir de manera inesperada y desafiar las convenciones sociales. Se casaron en dos ocasiones: una ceremonia extravagante en Las Vegas, al estilo de Elvis y Dolly Parton, y una ceremonia civil más íntima en Madrid.

Aunque Mario siempre ha expresado su deseo de ser padre, Alaska tomó la firme decisión de no tener hijos, una decisión que ha respetado y apoyado incondicionalmente. Su familia, de origen multicultural, ha sido una fuente constante de inspiración y fortaleza. Sus padres, un exiliado político y una cubana de fuertes convicciones, le transmitieron valores de resiliencia y la importancia de la identidad cultural. Tiene dos hermanos, Manuel y Berta, quienes completan el mosaico familiar.

A pesar de su vida profesional llena de viajes y compromisos, Alaska mantiene una conexión profunda con sus orígenes y con su familia





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