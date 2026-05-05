Alarma por la captación de adolescentes de 14 años por grupos organizados

Grupos organizados están captando a adolescentes, incluso de 14 años, en los alrededores de los institutos, aprovechando su entorno social y las redes sociales. La captación es más sutil que en el pasado, pero los riesgos siguen siendo altos.

La creciente preocupación por la captación de adolescentes por parte de grupos organizados , antes asociados principalmente a bandas latinas , ha llevado a las autoridades y a los medios de comunicación a analizar en profundidad esta nueva realidad.

Según diversas fuentes, estos grupos están adoptando tácticas más sutiles y dirigidas a jóvenes de edades cada vez más tempranas, incluso llegando a los 14 años. El entorno escolar se ha convertido en un punto neurálgico para esta captación, aprovechando la vulnerabilidad y la necesidad de pertenencia de los adolescentes.

A diferencia de la imagen tradicional de bandas violentas que luchan por el control territorial, la nueva generación de estos grupos se caracteriza por estructuras más difusas, menos jerarquizadas y una fuerte presencia en las redes sociales. Esta evolución dificulta su detección y requiere de estrategias preventivas más sofisticadas.

La periodista Ángela Vázquez, de Metrópoli Abierta, destaca que ya no se trata de las bandas latinas que se conocían anteriormente, sino de menores de edad que se mueven en grupos de amigos, facilitando la labor de captación por parte de los grupos organizados. Estos grupos aprovechan el ambiente escolar para establecer contacto con los adolescentes, ofreciéndoles una sensación de pertenencia y aceptación que puede ser especialmente atractiva para aquellos que se sienten marginados o vulnerables.

A pesar de la aparente falta de violencia física, los códigos internos y los castigos siguen existiendo, incluyendo palizas de diversa duración para aquellos que intentan abandonar la banda. La presencia en redes sociales, con perfiles abiertos en plataformas como Instagram y TikTok, permite a estos grupos exhibirse y reclutar nuevos miembros sin temor a ser identificados.

La respuesta policial se centra en la prevención, buscando anticiparse a la judicialización de los casos y colaborando con las instituciones educativas para ofrecer un entorno seguro y de apoyo a los adolescentes. El objetivo no es criminalizar a los jóvenes, sino protegerlos de la influencia de estos grupos y ofrecerles alternativas positivas.

La situación exige una respuesta integral que involucre a las autoridades, las escuelas, las familias y la sociedad en general, para abordar las causas subyacentes de la vulnerabilidad de los adolescentes y fortalecer su capacidad de resistencia frente a la captación por parte de estos grupos. Es fundamental promover valores como el respeto, la tolerancia, la inclusión y la participación ciudadana, para construir una sociedad más justa y equitativa donde los jóvenes puedan desarrollar todo su potencial sin ser víctimas de la violencia y la delincuencia.

La adaptación de las estrategias de prevención a las nuevas dinámicas de estos grupos es crucial para garantizar la seguridad y el bienestar de los adolescentes. La colaboración entre las diferentes instituciones y la sensibilización de la sociedad son elementos clave para abordar este desafío de manera efectiva.

La importancia de la educación en valores y la promoción de actividades alternativas que fomenten la participación y el desarrollo personal de los jóvenes son fundamentales para prevenir la captación por parte de estos grupos. La detección temprana de los signos de alerta y la intervención oportuna son esenciales para proteger a los adolescentes en riesgo.

La creación de espacios seguros y de confianza donde los jóvenes puedan expresar sus preocupaciones y recibir apoyo emocional es fundamental para fortalecer su resiliencia y prevenir la influencia de estos grupos. La lucha contra la captación de adolescentes por parte de grupos organizados es un desafío complejo que requiere de un enfoque integral y coordinado, basado en la prevención, la protección y la rehabilitación





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