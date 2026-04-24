Alarma por Inseguridad en Guadalajara a Dos Meses del Mundial 2026

La percepción de inseguridad en Guadalajara, una de las sedes mexicanas para el Mundial 2026, ha aumentado significativamente, alcanzando el 90,2% según la última encuesta del Inegi. La situación genera preocupación a pocos meses del evento deportivo.

A menos de dos meses de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 –el evento deportivo más relevante a nivel global que este año tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá–, una de las ciudades mexicanas designadas para albergar el torneo enfrenta una situación de creciente preocupación: un aumento significativo en la percepción de inseguridad entre sus habitantes.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha publicado recientemente los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), un estudio trimestral que ofrece una radiografía de la seguridad en 91 ciudades del país. Esta edición, la última antes del inicio del Mundial 2026, proporciona una instantánea crucial de la situación, mientras que la siguiente se dará a conocer una vez concluido el evento deportivo.

Los datos revelan que Guadalajara, una de las tres sedes mexicanas, registra un alarmante 90,2% de sus habitantes percibiendo inseguridad. Esto significa que 9 de cada 10 personas en Guadalajara se sienten inseguras. El Inegi subraya que Guadalajara experimentó una variación estadísticamente significativa en comparación con diciembre de 2025, cuando la percepción de inseguridad era del 79,2%. Este incremento de 11 puntos porcentuales en tan solo tres meses es motivo de seria inquietud.

La tendencia no se limita a Guadalajara. Zapopan, una ciudad cercana a la capital jalisciense, también muestra un aumento notable en la percepción de inseguridad. En diciembre de 2025, el 54,7% de los encuestados en Zapopan se sentía inseguro; sin embargo, los resultados de abril indican un salto de más de 16 puntos porcentuales, alcanzando el 70,8%, lo que implica que ahora 7 de cada 10 personas en esa ciudad se sienten vulnerables.

Si se compara con el primer trimestre de 2025, el aumento en Zapopan es aún más pronunciado, de 26,2 puntos, ya que en ese período solo el 44,6% de la población se sentía insegura. Estos datos son especialmente relevantes considerando que Zapopan alberga el Estadio Akron, que durante el Mundial se denominará Estadio Guadalajara y tiene una capacidad superior a los 45.000 espectadores. La seguridad en México ha sido una preocupación constante en la preparación para el Mundial 2026.

En Guadalajara y su área metropolitana, que incluye a Zapopan, esta preocupación se ha intensificado desde febrero de este año, tras un operativo federal en Jalisco destinado a capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta organización criminal ha sido descrita por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) como una de las más poderosas y despiadadas de México, e incluso fue designada como terrorista por Estados Unidos en febrero de 2025.

Durante el operativo, “el Mencho” resultó gravemente herido y falleció durante su traslado al hospital. Su muerte desencadenó un caos y una ola de violencia en varias regiones de Jalisco, incluyendo Guadalajara, Zapopan y Puerto Vallarta, un importante destino turístico en la costa del Pacífico mexicano.

La ENSU de abril de 2026 –cuyas entrevistas comenzaron el día después de la muerte de “el Mencho”– revela que, aunque Puerto Vallarta se sitúa por debajo del promedio nacional de percepción de inseguridad (61,5%, ligeramente inferior al 63,8% de diciembre), experimentó un incremento significativo en este aspecto. De hecho, Puerto Vallarta es la ciudad que registró el mayor aumento a nivel nacional, casi 28 puntos porcentuales, pasando de un 32% en diciembre a un 59,9% en la encuesta de abril.

Prácticamente, se duplicó el número de personas que se sienten inseguras en este destino turístico. Con un 90,2% de percepción de inseguridad, Guadalajara se posiciona como la segunda ciudad más insegura del país, solo superada por Irapuato (92,1%), ubicada en Guanajuato, un estado afectado por la delincuencia organizada y que lidera las estadísticas de homicidios en México en lo que va de 2026, con 413 víctimas de homicidios dolosos y 5 feminicidios.

En cuanto a las otras sedes mexicanas, la capital del país será sede en el Estadio Azteca, actualmente conocido como Estadio Banorte y renombrado como Estadio Ciudad de México para el torneo





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mundial 2026 Inseguridad Guadalajara Inegi ENSU Zapopan CJNG El Mencho Puerto Vallarta Seguridad Pública

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Horóscopo de hoy jueves 23 de abril de 2026ARIES Algo muy positivo para tus intereses está a punto de sucederte. Confía en ese sexto sentido que tienes para elegir lo que más te conviene. Tu deseo de placer y disfrute...

Read more »

Comic Con Ecuador 2026: invitados confirmados y precio de entradas para su edición de aniversarioEl evento se realizará del 28 al 30 de agosto en Guayaquil y contará con figuras internacionales. Las entradas ya están disponibles en Ticketshow.

Read more »

Los futbolistas que se perderán la Copa Mundial 2026 por lesiónFalta poco más de un mes para el inicio de la Copa Mundial 2026 y, hasta el momento, ya está confirmada la baja de grandes futbolistas por lesión.

Read more »

Anne Hathaway lidera el conteo de 'Los más bellos del mundo' 2026 de PeopleLa revista People reveló las celebridades que integran su conteo “Los más bellos del mundo” de 2026. En esta edición, Anne Hathaway fue elegida para encabezar la lista.

Read more »

Día del Libro 2026: diez recomendaciones literarias que no te puedes perderEntre las novedades, Eduardo Mendoza, Fernando Aramburu y Luis Landero o novelas que exploran el pasado desde la historia de Ampurias a la dictadura argentina

Read more »

Los libros más vendidos: 17 de abril de 2026Los títulos más vendidos de ficción, no ficción, poesía, infantil/juvenil, bolsillo y otros.Más información: Nuevo récord de lectura: dos de cada tres españoles leen libros en su tiempo libre

Read more »