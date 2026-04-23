Alarma en la Antártida: Especies emblemáticas al borde de la extinción por el cambio climático

La UICN ha actualizado su Lista Roja, revelando un deterioro alarmante en varias especies antárticas debido a la pérdida de hielo marino y la disminución del krill, exacerbado por el cambio climático. El lobo fino antártico, el elefante marino del sur y el pingüino emperador son algunas de las especies más afectadas.

El número de animales en peligro de extinción continúa aumentando, incluyendo especies icónicas como el tigre, el rinoceronte y el oso polar. Esta amenaza no se limita a una región específica, sino que se extiende por diversos ecosistemas del planeta, tanto terrestres como marinos y polares.

La Lista Roja de la UICN es una herramienta fundamental para clasificar el riesgo que enfrenta cada especie, desde aquellas con pocas amenazas hasta las que se encuentran al borde de la extinción. Esta clasificación se basa en datos de población, tendencias a lo largo del tiempo y las amenazas identificadas, permitiendo un seguimiento objetivo de los cambios.

Paralelamente, el hielo en regiones como la Antártida está experimentando alteraciones significativas, impactando directamente a las especies que dependen de él para su supervivencia. El comportamiento cambiante del hielo del sur está perturbando todo el sistema ecológico. La UICN ha reclasificado varias especies antárticas como amenazadas debido a los cambios en el hielo marino y la disponibilidad de alimento, reflejando un deterioro continuo confirmado por datos de población y monitoreo a largo plazo.

Esta Lista Roja sirve como referencia global para evaluar el estado de conservación de miles de especies. Los nuevos datos revelan claras disminuciones en varias poblaciones, indicando un deterioro que persiste. El hielo marino ha modificado su comportamiento, rompiéndose antes y con mayor frecuencia, lo que altera el sistema natural que depende de él. Esto afecta a los animales que utilizan el hielo para la reproducción o el descanso, y también modifica la distribución de los recursos en el océano.

La desaparición temprana del hielo priva a muchas especies del espacio necesario para completar fases cruciales de su ciclo de vida. El monitoreo de estas variaciones se ha facilitado gracias a imágenes satelitales, que permiten observar colonias enteras sin necesidad de visitas físicas. Estas herramientas han permitido detectar descensos de población que antes habrían tardado años en confirmarse, facilitando la comparación de períodos y la medición precisa de las pérdidas, lo que ayuda a comprender la velocidad real del cambio.

El desplazamiento del krill, un componente básico en la dieta de muchas especies antárticas, obliga a los animales a recorrer mayores distancias para alimentarse, reduciendo la disponibilidad de alimento para sus crías. La situación en la Antártida, ya preocupante por cambios progresivos, ahora se manifiesta de forma más abrupta. La UICN ha advertido sobre un deterioro que no puede ser ignorado, ya que afecta a todo el ecosistema.

El continente funciona como una red interdependiente, donde el fallo de una especie repercute en las demás. La organización internacional alerta sobre un deterioro que es cada vez más evidente. El lobo fino antártico ha pasado a la categoría de en peligro, perdiendo más del 50% de su población desde 1999, disminuyendo de más de 2.187.000 individuos a aproximadamente 944.000 en 2025.

Esta disminución se atribuye a la falta de alimento y a la menor presencia de krill en áreas habituales. El elefante marino del sur también ha sido reclasificado como vulnerable debido a brotes de gripe aviar que han causado una alta mortalidad en las crías, en algunos casos superior al 90%. Estas enfermedades afectan con mayor intensidad a las colonias densas donde el contacto es continuo.

El pingüino emperador ha pasado de casi amenazado a en peligro debido a la pérdida de hielo marino, esencial para su reproducción. Entre 2009 y 2018, se registró una disminución cercana al 10% de la población, lo que equivale a más de 20.000 adultos menos. Las proyecciones indican que podría perder hasta la mitad de sus individuos antes de 2080 si las condiciones actuales no cambian.

Philip Trathan, del grupo de especialistas en pingüinos de la UICN, explicó que el cambio climático causado por la actividad humana representa la mayor amenaza para el pingüino emperador. Martin Harper, director ejecutivo de BirdLife International, añadió que el cambio de categoría del pingüino emperador es una advertencia clara de que la crisis de extinción se está acelerando. Los avisos científicos instan a tomar medidas urgentes para abordar el cambio climático.

Estas cifras tienen un alcance que va más allá de las especies afectadas, ya que señalan cambios más amplios en el océano Austral y en el clima global. Grethel Aguilar, directora general de la UICN, afirmó que estos hallazgos deberían impulsar una acción decidida para afrontar el cambio climático





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