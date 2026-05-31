Al menos 416 detenidos en disturbios tras victoria del PSG en París y otras ciudades

Las celebraciones por el título del PSG en la Champions League derivaron en violentos disturbios en París y otras quince ciudades francesas, con cientos de detenidos y heridos, incluyendo policías. El gobierno refuerza la seguridad para los actos oficiales.

Las celebraciones por la victoria del Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones ante el Arsenal se vieron empañadas por graves disturbios en París y otras quince ciudades de Francia.

Las autoridades francesas han detenido al menos a 416 personas en todo el país, de las cuales 283 fueron arrestadas en la capital. Los incidentes comenzaron tras el pitido final, cuando miles de aficionados se congregaron en lugares emblemáticos como los Campos Elíseos, los alrededores del Parque de los Príncipes y la plaza de la République. Lo que inicialmente era una celebración pacífica derivó en actos vandálicos, enfrentamientos con la policía y daños materiales.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, calificó los hechos de absolutamente inaceptables y confirmó que siete agentes de policía resultaron heridos, uno de ellos de gravedad en la ciudad de Agen, con un traumatismo craneoencefálico. Además, dos personas perdieron la vida y casi 200 resultaron heridas en distintos puntos del país, entre ellos un policía que se encuentra en coma.

Estas cifras elevan la tensión en un país que ya había puesto en marcha un dispositivo de seguridad reforzado con 22.000 policías y gendarmes para prevenir episodios como los ocurridos en años anteriores. La magnitud de los disturbios ha sorprendido a las autoridades, que esperaban una celebración masiva pero controlada.

Sin embargo, grupos de individuos aprovecharon la concentración para cometer actos delictivos, lo que ha llevado a un despliegue policial sin precedentes en la capital. En París, los altercados se concentraron en varias zonas. Un quiosco fue incendiado y numerosos vehículos sufrieron desperfectos. Grupos de individuos intentaron aproximarse a una comisaría del distrito VIII, pero fueron dispersados por las fuerzas de seguridad.

También se registró una breve invasión de la carretera de circunvalación a la altura de Porte Maillot, donde decenas de personas irrumpieron en la vía antes de ser desalojadas. En los alrededores del Parque de los Príncipes, cerca de un millar de personas fueron contenidas por la policía tras la retirada de barricadas improvisadas.

Asimismo, se reportaron actos vandálicos contra varios establecimientos comerciales y mobiliario urbano. Fuera de la capital, las ciudades de Rennes, Estrasburgo, Clermont-Ferrand y Grenoble también fueron escenario de incidentes. En Grenoble, se lanzaron artefactos pirotécnicos y se dañaron escaparates de tiendas. Las autoridades locales han informado de escenas de saqueo en aproximadamente quince ciudades francesas, lo que ha generado una fuerte preocupación entre los ciudadanos y las autoridades.

La violencia desatada ha sido condenada por diversos sectores políticos y sociales, que piden medidas más severas contra los responsables. Mientras tanto, los servicios de emergencia trabajan para atender a los heridos y evaluar los daños materiales, que podrían ascender a millones de euros. El Gobierno francés ha respondido con contundencia. El ministro Núñez advirtió que se identificará y sancionará a los responsables de los disturbios, y que se revisarán los protocolos de seguridad para futuros eventos.

Mientras tanto, el presidente Emmanuel Macron tiene previsto recibir este domingo a los jugadores del PSG y a su equipo técnico, liderado por Luis Enrique, en la sede de la Jefatura de Estado. Este acto será uno de los puntos culminantes de las celebraciones oficiales, que se llevarán a cabo en la zona del Campo de Marte, alrededor de la Torre Eiffel.

Las autoridades esperan la asistencia de alrededor de 100.000 personas, por lo que se ha desplegado un importante operativo de seguridad para evitar nuevos incidentes. La combinación de euforia deportiva y tensión social plantea un desafío para las fuerzas del orden, que deberán equilibrar la celebración con la prevención de desórdenes. Estos disturbios han reabierto el debate sobre la gestión de las concentraciones masivas y la necesidad de reforzar las medidas de control en eventos de alto riesgo.

Además, se ha cuestionado la eficacia del dispositivo de seguridad previo, que contaba con 22.000 efectivos pero no logró contener la violencia en todas las zonas. Las próximas horas serán cruciales para determinar si las celebraciones oficiales transcurren sin contratiempos o si, por el contrario, se repiten los altercados. La sociedad francesa observa con atención la respuesta de sus líderes ante una situación que combina el orgullo deportivo con la preocupación por el orden público





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