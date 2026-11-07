Alícia Romero defiende la economía catalana y la recuperación de empresas antes del 29-N

La consellera Alícia Romero destaca la estabilidad política y el retorno de empresas como Banco Sabadell, mientras prioriza la reforma financiera y la reducción de deuda pública tras las elecciones del 29-N.

Alícia Romero, consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, ha analizado el estado actual de la economía catalana y ha anticipado las prioridades legislativas para el próximo período postelectoral. Desde su cargo en el Parlament, esta figura política ha subrayado que la estabilidad jurídica y la normalización política están impulsando el retorno de grandes corporaciones al territorio catalán. El adelanto electoral convocado para el 29-N ha interrumpido temporalmente algunas tramitaciones presupuestarias clave, aunque el Gobierno mantiene su compromiso con medidas estructurales de largo alcance.

Prioridad en la reforma financiera y deuda pública

La medida más urgente que espera retomar la Generalitat es la asunción por parte del Estado central del veintiporo por ciento de la deuda autonómica. Esta disposición, que debía comenzar su tramitación en el Congreso en octubre, representa un ahorro estimado en intereses de hasta dos mil quinientos millones de euros para Cataluña. Romero enfatiza que estos fondos redirigidos permitirían financiar políticas públicas más efectivas y necesarias para la ciudadanía, en lugar de destinarlos al servicio de la deuda histórica acumulada.

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La consellera ha manifestado su confianza en que la próxima legislatura a nivel estatal mantenga la voluntad política para desbloquear este proceso, siempre que Pedro Sánchez continúe liderando el ejecutivo español. Se trata de una iniciativa aplicable a todas las comunidades autónomas, pero cuyo impacto financiero específico en Cataluña es de gran magnitud. La frustración del calendario electoral ha dejado este tema pendiente, pero sigue siendo una pieza angular de la estrategia de sanidad financiera del Gobierno catalán.

Crítica a la oposición y contexto político

Alícia Romero ha dirigido críticas severas hacia las propuestas de los principales partidos de la oposición nacional, calificando de inexplicable la postura del Partido Popular contra la reforma de la financiación. Asimismo, ha señalado que Vox mantiene en sus documentos programáticos la liquidación de la autonomía catalana, lo que implicaría la desaparición de instituciones clave como el Consorcio de Inversiones o la mejora del Consorci de la Zona Franca. La dirigente del PSC advierte que votar a estos partidos equivale a respaldar el retroceso de estos beneficios económicos e institucionales.

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En respuesta a las acusaciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre la cercanía del empresariado catalán con el Gobierno central, Romero ha defendido el legado de Pedro Sánchez. Destaca que este ha logrado normalizar la relación política, permitiendo que Cataluña crezca por encima de la media europea con récords de afiliados a la seguridad social y desempleo en mínimos. La consellera reconoce que la fiscalidad puede generar críticas, pero argumenta que la estabilidad política ha sido la base para la diversificación económica y la confianza de los inversores.

Impacto fiscal y apoyo al tejido empresarial

La consellera ha puesto el foco en el éxito del impuesto bancario, que ha generado trescientos millones de euros adicionales para las arcas catalanas, contrastando con el impulso del impuesto energético que, según su análisis, benefició a las eléctricas. Romero señala que las compañías eléctricas registraron un beneficio neto superior a nueve mil millones de euros en el primer semestre, una cifra que considera insuficiente para la protección de las familias. Defiende un sistema tributario más justo y progresivo que priorice la redistribución y el apoyo real a los hogares.

En el ámbito de la inversión estratégica, el Instituto Catalán de Finanzas ha duplicado su presupuesto hasta alcanzar los mil doscientos millones de euros. Esta entidad, que ahora gestionará por primera vez préstamos del ICO y abrirá oficinas fuera de Barcelona, busca garantizar que las empresas mantengan su capacidad de decisión. La estrategia incluye líneas de capital riesgo y instrumentos de apoyo directo para evitar la fuga de sedes corporativas, asegurando que la innovación y la toma de decisiones críticas permanezcan en Cataluña.

Retorno de empresas y gestión del suelo industrial

El retorno de referentes industriales y bancarios, como Banco Sabadell o Molins, confirma la teoría de que la empresa volverá cuando desaparece la incertidumbre política. Romero explica que las empresas no se fueron por falta de rentabilidad, sino por miedo y desconcierto ante la situación jurídica y política de años anteriores. Con la actual estabilidad y el aumento de la inversión del sector público en un treinta por ciento anual, el Gobierno apuesta por infraestructuras, energías renovables y la movilización de suelo industrial para atraer nuevo capital productivo.

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En el frente de la vivienda, la elimación de los pisos turísticos en Barcelona se proyecta con efectos positivos para contener los alquileres. Romero justifica esta medida en el contexto de un mercado donde la especulación había elevado los costes de manera insostenible. Aunque reconoce las críticas de algunas patronales sobre la intersección con derechos laborales, la consellera mantiene que la gestión del suelo y la vivienda es una prioridad social y económica. La confianza en el mercado laboral y la reducción de la tensión habitacional son pilares fundamentales para la cohesión social del territorio.

Prospectiva postelectoral y riesgo independentista

De cara al 29-N, Romero admite que la convocatota ha afectado a los plazos de negociación con los socios de Gobierno, pero subraya la pragmatismo del acuerdo de investidura vigente. Sin embargo, advierte sobre un peligro latente: si la situación política a nivel estatal cambia drásticamente, existe el riesgo de reactivar un sentimiento independentista más radicalizado. El Gobierno catalán busca mantener un diálogo constructivo y una gestión técnica eficiente para evitar que la polarización política vuelva a nublar el horizonte económico y social.

La consellera espera una jornada electoral tranquila y enfatiza la necesidad de concretar los Presupuestos para 2027, aprovechando el techo de gasto que permite al Govern gestionar hasta un cuatro punto tres por ciento más de gasto público. Esta cifra supera la previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto del Idescat en un dos punto uno por ciento, lo que indica una gestión ambiciosa pero sustentada en la previsión de ingresos. La prioridad final es garantizar que la economía continúe su trayectoria de crecimiento y que las políticas públicas estén diseñadas para mejorar la calidad de vida de todos los residentes en Cataluña.