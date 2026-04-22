Aitana y Plex: Viaje Relámpago a Ibiza en Jet Privado Desata Especulaciones

La pareja Aitana y Plex realizaron un viaje exprés a Ibiza en un jet privado valorado en 14.000 euros, avivando los rumores sobre su relación. Su estancia se limitó a una visita a una clínica privada, sin realizar otras actividades en la isla.

Aitana y Plex , la popular pareja formada por la cantante y el creador de contenido, protagonizaron una discreta y veloz visita a la isla de Ibiza , utilizando un jet privado valorado en aproximadamente 14.000 euros.

La información, revelada por el programa de Telecinco 'El tiempo justo', ha generado revuelo en las redes sociales y medios de comunicación, especialmente considerando los recientes rumores de crisis que han circulado en torno a su relación. La pareja aterrizó en una zona exclusiva del aeropuerto ibicenco el 15 de abril a las 17:00 horas, y su estancia en la isla se limitó a unas pocas horas, desmintiendo implícitamente las especulaciones sobre una posible ruptura con un gesto que, aunque aparentemente rutinario, fue captado por la prensa y analizado al detalle.

La elección de un jet privado para un viaje tan corto ha sido objeto de comentarios, alimentando la curiosidad sobre el propósito real de su visita. Según las fuentes del programa, la pareja se dirigió directamente desde el aeropuerto a una clínica privada en Ibiza, donde permanecieron durante varias horas. No se les vio en restaurantes, eventos sociales ni realizando ninguna otra actividad recreativa, lo que intensificó las preguntas sobre la naturaleza de su visita.

El fotógrafo Sergio Garrido, quien capturó las imágenes de su llegada y partida, declaró a Telecinco que fue alertado sobre la llegada de Aitana y Plex en un avión privado, algo inusual para sus viajes a Ibiza. Garrido confirmó que la pareja pasó la mayor parte del tiempo dentro de la clínica, sin realizar ningún otro plan en la isla.

La discreción con la que se desarrolló el viaje, sumada a la elección de un medio de transporte lujoso, ha alimentado las teorías sobre una posible consulta médica o un asunto privado que requería su atención inmediata. La pareja descendió de la aeronave vestida de forma deportiva, con gafas de sol y capuchas, intentando pasar desapercibida, aunque la presencia de la prensa y los paparazzi lo dificultó.

El jet privado que utilizaron permaneció en el aeropuerto durante la noche, lo que sugiere que no tenían previsto pasar mucho tiempo en la isla. La pareja abandonó Ibiza el 16 de abril a las 10:00 horas, utilizando el mismo jet privado que los había llevado a la isla.

La rápida sucesión de eventos – llegada, visita a la clínica, pernocta del avión y partida – ha reforzado la idea de que se trataba de un viaje exprés con un propósito específico. A pesar de los rumores de crisis, Aitana y Plex han mantenido un perfil relativamente bajo en las redes sociales, evitando hacer declaraciones directas sobre su relación.

Este viaje a Ibiza, aunque breve y discreto, ha servido para alimentar la especulación y mantener el interés público en su vida personal. La elección de una clínica privada en lugar de un destino turístico o un evento social ha sido interpretada por algunos como una señal de que estaban lidiando con un asunto delicado o personal.

La ausencia de actividades recreativas y la rapidez con la que abandonaron la isla sugieren que su prioridad era resolver el asunto que los llevó a Ibiza y regresar a sus respectivas actividades lo antes posible. La información proporcionada por 'El tiempo justo' y las imágenes capturadas por el fotógrafo Garrido han contribuido a reconstruir los detalles de este viaje relámpago, ofreciendo una visión más clara de la situación de la pareja





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