Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias comparten fotos íntimas de su paso por Sigüenza. La actriz narra su choque con la prensa y detalla la química que mantienen desde marzo de 2026.

El 24 de noviembre de 2026, la pareja integrada por la actriz Aitana Sánchez-Gijón y el presentador Maxi Iglesias sigue consolidando su relación sentimental, un vínculo que despertó una enorme expectación mediática desde sus inicios en marzo del mismo año, justo antes de la Semana Santa. Recientemente, la trayectoria profesional de ambos artistas ha convergido en una etapa de visibilidad y reconocimiento mutuo que ha trascendido las fronteras del espectáculo.

Confesión sobre la prensa en Madrid

Aitana Sánchez-Gijón relató con total naturalidad los sentimientos que le provocó la primera aparición pública de esta unión cuando salió del Teatro Español en Madrid, recinto donde en aquella época representaba la obra Malquerida. Esta actuación televisada en la cadena Televisión Española marcó un hito en su trayectoria y sirvió de contexto para que la prensa la interceptara inesperadamente.

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La veterana artista, quien ha ejercido como presidenta de la Academia de Cine, describió la reacción de los medios como un "cortocircuito cerebral superfuerte" debido a su extrema incomodidad con la exposición no deseada en la vía pública. En aquellas instantáneas, la actriz respondió a los reporteros con la pregunta "¿De qué vais? ¿Quiénes sois vosotros?", una frase que rápidamente se hizo viral al reflejar su sorpresa ante la intrusión en su día a día.

Con más de cuatro décadas de carrera profesional, Aitana Sánchez-Gijón ha aclarado que siempre mantiene un límite estricto entre su vida privada y su actividad laboral, pero reconoce que la curiosidad pública por Maxi Iglesias es un fenómeno que ella acepta sin que esto altere su ritmo de trabajo o sus decisiones personales.

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Escapada romántica a Guadalajara

En contraste con el caos mediático inicial, la pareja ha optado por mostrar su complicidad en fotografías tomadas durante una escapada romántica a la zona de Sigüenza, en Guadalajara. En estas imágenes exclusivas, los protagonistas pasean tranquilos y demuestran una sintonía que confirma su felicidad y el sólido equipo que han formado desde que decidieron estar juntos.

Ambos artistas comparten la pasión por la interpretación y comprenden a la perfección los altibajos inherentes a una carrera en la que la incertidumbre y el miedo al silencio laboral son constantes. Sin embargo, ambos atraviesan actualmente un momento de gran prosperidad profesional, lo que les permite disfrutar de sus vacaciones con la tranquilidad de haber alcanzado un equilibrio satisfactorio.

Maxi Iglesias no solo destaca como presentador de televisión, sino que también ha impulsado proyectos cinematográficos de gran envergadura, mientras que Aitana Sánchez-Gijón mantiene una presencia activa y respetada en el ámbito del cine de autor y la television.

Éxito laboral y nuevos proyectos

El hijo de Maxi Iglesias, Teo, ha demostrado un gran interés por el rap y también se ha formado como actor, participando en el reparto de una película de los creadores Los Javis que se prepara para brillar en la competición de los Oscar. Esta nueva generación de artistas refleja la evolución del sector y el legado familiar en la industria.

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Por su parte, Aitana Sánchez-Gijón continúa perfeccionando su arte tras estudiar con el reconocido director Juan Carlos Corazza, formando parte del mismo círculo que figuras como Javier Bardem, Silvia Abascal o Elena Anaya. Su versatilidad le ha permitido destacar en cine, teatro y televisión con títulos de gran calibre que avalan su experiencia.

La historia de esta pareja se entrelaza con anécdotas previas, como las declaraciones de Maxi Iglesias hace una década, donde aludía a una actriz destacada con la frase "Esta flor de actriz que marca cual tatuaje", un mensaje que hoy se interpreta como una clara pista de su admiración por Aitana.