Aitana aceptó el reconocimiento GQ Mujer del Año y lanzó un discurso preelectoral criticando la desigualdad y exigiendo derechos para todos los sectores.

La cantante Aitana fue la protagonista este miércoles al recibir el galardón de Mujer del Año otorgado por la revista GQ. Durante la ceremonia de entrega, la artista española de veintisiete años aprovechó su momento en el escenario para pronunciar un discurso de contenido político y social significativo. En lugar de limitarse a agradecer el reconocimiento, optó por abordar temas de actualidad que afectan profundamente a la sociedad actual, marcando así una postura clara en el contexto preelectoral.

Mensaje preelectoral y situación de la juventud

Aitana abrió sus palabras reconociendo que, aunque se encuentra en una situación de privilegio, es inevitable pensar en las dificultades que enfrenta su generación. La artista señaló que para muchas personas de su edad es imposible independizarse y vivir con tranquilidad, a pesar de trabajar intensamente. Considera necesario hablar de estos temas en un momento de relativa distensión política para llamar la atención sobre la incertidumbre que domina el futuro de los jóvenes.

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La cantante lamentó profundamente que la juventud piense con miedo en lugar de hacerlo con ilusión, afirmación que consideró que no debe normalizarse. Para Aitana, esta perspectiva basada en el miedo refleja una injusticia estructural que impide el desarrollo personal y profesional de muchos. Su intervención buscaba dar visibilidad a un grupo poblacional que, según sus palabras, se enfrenta a barreras económicas insalvables para construir sus vidas.

Defensa de los derechos y lucha contra la desigualdad

En el núcleo de su intervención, Aitana hizo un reconocimiento a las mujeres que lucharon antes para conquistar las libertades actuales, pero advirtió que la batalla no ha terminado. La artista enfatizó que muchas mujeres siguen viviendo con miedo, violencia y desigualdad en la sociedad actual. Este mensaje directo sirvió para condenar la persistencia de problemas estructurales que limitan la igualdad real de género en el país.

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La cantante aclaró que no se posiciona abiertamente por una opción política concreta, pero dejó claro su deseo de seguir avanzando en derechos y no retroceder. Su objetivo era establecer una sociedad donde, independientemente de las diferencias ideológicas, se mantenga la empatía y se respeten los derechos de todo el mundo. Este enfoque universalista buscaba unir a las personas alrededor de valores fundamentales más que divisiones partidistas.

Impacto social y postura fiscal

Además de los temas generales, Aitana dedicó parte de su discurso a la situación en Palestina, describiéndola como un problema que afecta negativamente a todos como sociedad e individuos. También abordó la crisis de vivienda, abogando por escuchar a los desfavorecidos que no pueden acceder a la propiedad y siguen viviendo con sus padres. Criticó la dificultad de hablar de estos temas sin ser tildado de partidista, pero afirmó su intención de dar altavoz a lo que considera injusto.

Sobre la fiscalidad, la artista explicó que se compró una casa en Miami para trabajar allí, pero tributando siempre en España. Aitana expresó su total acuerdo con la idea de gravar a las personas con mayores ingresos, asegurando que la mitad de sus ingresos van a Hacienda. Aceptó su privilegio económico y reiteró que nunca se quejará de esta contribución fiscal, reafirmando su compromiso con la equidad social.