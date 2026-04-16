AIReF: Inmigración y Fondos UE Sostienen el Crecimiento, pero Persisten Retos en Vivienda y Inversión Privada

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) mantiene previsiones estables para el crecimiento económico español, fundamentado en la inmigración y el impulso final de los Fondos Next Generation. Sin embargo, advierte sobre el persistente desajuste en el mercado de la vivienda y la cautela en la inversión privada debido a la incertidumbre global.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) anticipa un panorama económico para este año donde el modelo de crecimiento se mantendrá en gran medida inalterado, si bien introduce matices relevantes respecto a sus proyecciones previas.

El eje central de la expansión económica seguirá residiendo en la llegada de población inmigrante, la cual desempeñará un papel crucial en la cobertura de puestos de trabajo y en el sostenimiento del consumo interno y la demanda de vivienda, operando en un contexto de escasas presiones salariales. A pesar de las previas reservas sobre la eficacia de los Fondos Next Generation para estimular la inversión, la AIReF deposita confianza en la fase final de ejecución de estos fondos, con pagos previstos hasta diciembre y aún por recibir 26.000 millones de euros, como un factor clave para apuntalar la inversión durante el presente ejercicio. Un mensaje particularmente enfático de la AIReF, durante la presentación de su informe sobre los presupuestos de las administraciones públicas bajo la presidencia de Inés Olóndriz, ha sido la constatación del rol fundamental que está ejerciendo la inmigración en la economía española. Esther Gordo, directora de análisis de la AIReF, destacó que la afluencia de inmigrantes continúa superando las expectativas, previéndose que la cifra de 560.000 llegados en 2023 se repita en el presente año. Este flujo migratorio se ve impulsado, según la entidad, por la inestabilidad geopolítica global y por las políticas migratorias de otras potencias. La mano de obra extranjera se erige, desde la perspectiva de la AIReF, como un pilar fundamental para sostener el consumo y moderar las tensiones salariales. Su aportación es decisiva para evitar un repunte inflacionario en los salarios, en un escenario donde el incremento de la inflación, proyectado en torno al 3%, erosionará el poder adquisitivo real de las remuneraciones. Adicionalmente, esta afluencia demográfica es la que permite la creación de más de 220.000 nuevos hogares anualmente, una cifra que supera con creces la capacidad de producción de vivienda nueva. El desajuste entre la oferta y la demanda de vivienda, si bien contribuye a dinamizar el consumo interno y a mantener la inversión en el sector por encima del 4%, representa uno de los desafíos más acuciantes para la economía, al propiciar un encarecimiento tanto de la compraventa como del alquiler. En términos de contribución al crecimiento, los análisis de la AIReF revelan que, de los nueve puntos porcentuales de crecimiento del PIB español entre 2022 y 2025, 3,4 puntos, es decir, más de un tercio, provienen de la aportación de la población extranjera y de doble nacionalidad. En lo concerniente a la inversión y los fondos de la Unión Europea, y pese a las dudas que previamente habían manifestado diversas instituciones, incluida la propia AIReF, sobre el impacto de los fondos europeos en la formación bruta de capital, el informe de este año subraya su potencial como catalizador de la inversión, especialmente la pública. Esther Gordo aclaró que, si bien agosto marca el último plazo para el cumplimiento de hitos asociados al plan, la entidad considera que a lo largo de 2026 estos fondos seguirán siendo un elemento de soporte para el crecimiento económico español. El análisis enfatiza el impulso que estos fondos proporcionarán a los activos intangibles y a los productos derivados de la propiedad intelectual, aunque su peso relativo en el conjunto de la inversión productiva sea aún modesto. Más allá del sector inmobiliario, la incertidumbre derivada de la situación geopolítica, particularmente la guerra en Oriente Próximo, podría tener un impacto en la inversión privada. Algunas empresas podrían estar posponiendo la adquisición de maquinaria y bienes de equipo ante la volátil coyuntura internacional. Como detalló Esther Gordo, este componente de la inversión, que ya presentaba un comportamiento moderado, se verá afectado por la incertidumbre, lo que impide prever una recuperación muy dinámica de la inversión en equipo. No obstante, las previsiones de la AIReF para la inversión en bienes de equipo mejoran en más de dos puntos porcentuales, hasta el 5,4%, respecto a las estimaciones de principios de año, si bien estas cifras se mantienen considerablemente por debajo del 7,4% registrado en 2025. En paralelo, se observa una mejora de casi un punto en la formación bruta de capital en construcción y propiedad intelectual, alcanzando el 4,4%, aunque también por debajo del 5,2% con que concluyó el año anterior. Esta evolución estará condicionada por un menor dinamismo de las exportaciones, ante el impacto de los aranceles estadounidenses y la desaceleración económica de los principales socios comerciales de España. Únicamente el sector turístico parece beneficiarse de las tensiones económicas en Oriente Próximo, ante la previsión de un aumento de flujos turísticos hacia España en detrimento de zonas cercanas al conflicto, si bien el encarecimiento del combustible y de los vuelos podría limitar parcialmente este impulso. Los empresarios, por su parte, respaldan la regularización de inmigrantes si esta ofrece garantías de seguridad y está orientada a la inserción laboral, un aspecto crucial para asegurar el éxito de las políticas de integración y aprovechar plenamente el potencial de la inmigración





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