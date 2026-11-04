AIReF alerta: España necesita un ajuste de 20.000 millones de euros para 2027

El organismo supervisor advierte que el gasto excesivo generará una desviación del 1,2% del PIB. El nuevo Gobierno deberá recortar 20.000 millones en 2027 para cumplir las reglas fiscales europeas y nacionales.

El órgano independiente de regulación y supervisión financiera, AIReF, ha emitido una advertencia contundente sobre la situación de las finanzas públicas en España. El organismo señala que el gasto primario neto experimentará un crecimiento del 7,3%, una cifra que supera ampliamente los límites establecidos tanto por la normativa nacional como por las directrices europeas de estabilidad. Esta desviación acumulada se estima en un 1,2% del Producto Interior Bruto a lo largo de dos años consecutivos, lo que plantea un escenario de tensión fiscal significativa para la economía.

Causas del desvío del 1,2 por ciento del PIB

La razón principal por la que se pronostica un ajuste necesario de 20.000 millones de euros para el año 2027 radica en esta desviación del gasto equivalente a 1,2% del PIB. Según las reglas fiscales nacionales, este desequilibrio exige una corrección mediante la reducción de ingresos o el recorte de gastos por un volumen total de 20.000 millones. Las principales causas de este aumento incluyen las compensaciones por la subida de los carburantes y los costes energéticos, así como 15.000 millones de euros destinados a medidas extraordinarias. Estas medidas extraordinarias abarcan desde la respuesta a la DANA y borrascas hasta la situación en Ceuta y el apoyo a la vivienda.

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Impacto en el déficit y la inflación esperada

Este incremento considerable en el gasto público está elevando la tasa de déficit hasta alcanzar el 2,8% durante el año actual. A pesar de estas tensiones fiscales, AIReF ha elevado su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto al 2,6% para 2026 y al 2,2% para 2027. El organismo también prevé una inflación del 3,6% en el corto plazo, la cual solo descendería significativamente hacia el final de la década. La economía sigue creciendo a buen ritmo impulsada por la demanda interna, el consumo de la población y la inversión, aunque se anticipa una moderación a partir del próximo año si finalizan las medidas extraordinarias.

Alertas sobre comunidades y ayuntamientos

AIReF detecta un alto riesgo de exceso de gasto no solo en el Estado central, sino también en todas las comunidades autónomas y en varios ayuntamientos. El organismo recomienda a Hacienda la elaboración de un plan fiscal y una vigilancia estricta para evitar que las administraciones locales lancen reducciones de impuestos sin contar con la financiación adecuada. En la regla nacional, el desvío se mide año a año sin una cuenta de control equivalente a la europea, por lo que para este ejercicio se han detectado compensaciones por la subida de carburantes por valor de 4.230 millones de euros adicionales junto con el resto de medidas hasta finales de 2027.

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Opciones para el nuevo Ejecutivo gubernamental

Ante la posibilidad de que llegue un nuevo Gobierno, la institución advierte que tendrá la potestad de modificar todo el planteamiento fiscal si elabora un nuevo Plan Fiscal Estructural a medio plazo, conocido como PFEMP, y lo envía a Bruselas. Esta acción permitiría a AIReF revisar su evaluación y modificar el planteamiento sobre el cumplimiento de las reglas fiscales. El crecimiento del gasto de los hogares cae a la mitad ante una inflación disparada, lo que amenaza con nuevos frenazos al Producto Interior Bruto si no se gestiona adecuadamente la deuda y las pensiones a largo plazo.

Desafíos estructurales y previsión 2031

La economía española enfrenta desafíos estructurales que incluyen el mayor gasto en intereses de la deuda y en el gasto en pensiones, elementos que influirán en la trayectoria económica hasta 2031. Aunque se desconoce con exactitud el impacto de todas las nuevas medidas de compensación y seguridad energética, se prevé que la cifra española superará los niveles históricos en este ámbito. La situación requiere estabilidad y una gestión técnica rigurosa para equilibrar las cuentas públicas sin frenar el crecimiento sostenido impulsado por la inversión y la población activa.