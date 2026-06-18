Airbus inaugura su Campus Digital en Albacete, un hub de innovación que impulsará 200 empleos y la transformación tecnológica de la compañía

El nuevo Campus Digital de Airbus Helicopters en Albacete, ya operativo desde enero, generará 200 empleos hasta 2029, con un 60% para jóvenes. El proyecto, clave en el Plan Nacional de Helicópteros, busca consolidar a España como referente en mantenimiento de helicópteros y tecnologías digitales, fomentando la colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha.

El gigante aeroespacial Airbus ha inaugurado oficialmente su nuevo Campus Digital en Albacete , una instalación estratégica que consolida a España como un pilar fundamental en la transformación digital y tecnológica de la empresa.

El campus, ubicado en el Parque Científico y Tecnológico de la ciudad, ya está operativo desde enero de 2025 y cuenta con 30 empleados, con el objetivo de generar un total de 200 puestos de trabajo hasta 2029. Un 60% de esos empleos estarán dirigidos específicamente a jóvenes profesionales y recién titulados, en una clara apuesta por el talento joven y por evitar la fuga de cerebros hacia otras regiones.

La colaboración estrecha con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) facilita la incorporación de talento local al proyecto, creando un vínculo directo entre el ámbito académico y la industria. Lombo, consejero delegado de Airbus Helicopters España, ha destacado que esta infraestructura permitirá que España se convierta en "un país clave en ala rotatoria en cualquier futuro proyecto europeo, tanto en tecnología como en industria".

La nueva instalación integra capacidades digitales esenciales como el diseño digital de productos y servicios, la inteligencia artificial, el análisis de datos y la ciberseguridad, contribuyendo a construir el futuro de la aeronáutica y a dar soporte a toda la flota de Airbus Helicopters a nivel global. El Campus Digital es un elemento central del Plan Nacional de Helicópteros, un acuerdo marco firmado en mayo de 2025 que busca impulsar la base industrial de defensa.

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, durante la inauguración junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha subrayado que su alcance va más allá de un simple proyecto industrial. Representa "una estrategia a largo plazo diseñada para incrementar la autonomía nacional y consolidar al país como centro global de excelencia en mantenimiento de helicópteros y tecnologías digitales". Este iniciativa posiciona a Albacete como un hub tecnológico de primer nivel.

Airbus también está integrando a la industria nacional en proyectos clave, como el diseño del helicóptero NH90 para guerra antisubmarina propuesto a la Armada, demostrando la confianza depositada en el ecosistema industrial español. Lombo, vecino de Albacete, ha celebrado que "hasta el momento" no les ha sido difícil captar talento, aunque los procesos de selección requieren su tiempo. Desde 2021, la compañía ha generado unos 300 empleos en la zona, evidenciando un crecimiento sostenido.

La elección de Albacete no es casual. La ciudad ofrece condiciones extraordinarias para desarrollar proyectos de esta magnitud, con un Parque Científico y Tecnológico que actúa como imán para la innovación. El campus, situado frente a este parque, está diseñado para facilitar la incorporación de estudiantes desde el ámbito académico, creando un flujo constante de profesionales cualificados.

Los equipos trabajan ya en competencias clave para el futuro del sector, y el proceso de contratación seguirá un plan de crecimiento progresivo hasta alcanzar los dos centenares de personas en algo menos de cuatro años. Airbus, como caso de éxito para España y Europa, demuestra su capacidad para competir a escala internacional y mantener una trayectoria de crecimiento.

Este proyecto refuerza la autonomía estratégica de España en tecnologías críticas para la defensa y la industria aeroespacial, y sitúa al país en una posición de liderazgo dentro de los futuros programas europeos. La inauguración oficial, presidida por autoridades civiles y militares, marca un hito en la digitalización de la industria aeronáutica española y en la retención de talento en una región con gran potencial





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