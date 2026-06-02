La aerolínea española Air Europa es la única que se mantendrá en la ruta entre Madrid y La Habana después de las suspensiones anunciadas por Iberia y World2Fly.

Air Europa es la única aerolínea española que se mantendrá en la ruta entre Madrid y La Habana después de las suspensiones anunciadas por Iberia y World2Fly.

A pesar de la reducción de frecuencias, la compañía continúa operando tres veces por semana en plena temporada alta, en contraste con el vuelo diario que alcanzó el año pasado. En la vuelta, los aviones paran en República Dominicana para repostar combustible, dada la imposibilidad de hacerlo en Cuba debido al bloqueo de EEUU al petróleo. La compañía ha perdido un 22% de sus pasajeros en la ruta en comparación con el año pasado, pero sigue liderando el corredor.

Air Europa continúa monitorizando la evolución y el comportamiento de la ruta para adaptar la capacidad a la demanda real. La filial de IAG ha reducido sus frecuencias a dos semanales y ha anunciado su intención de reanudar la ruta el 25 de octubre si se dan las condiciones.

Además, la nacionalización de Globalvia, la principal empresa de trenes del país, incluido el Gatwick Express, ha generado preocupación entre los usuarios y los trabajadores de la industria ferroviaria. La situación es compleja y sigue siendo un tema de debate en la comunidad aeronáutica y ferroviaria. La compañía continúa trabajando para encontrar soluciones y adaptarse a las nuevas condiciones del mercado.

En este contexto, es importante destacar que la compañía ha sido capaz de mantener su presencia en la ruta y seguir liderando el corredor a pesar de las adversidades. Esto demuestra la capacidad de la compañía para adaptarse y innovar en un entorno en constante cambio. La situación actual es un ejemplo de la importancia de la flexibilidad y la capacidad de adaptación en un mercado en constante evolución.

La compañía continúa trabajando para encontrar soluciones y adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, lo que la hace una de las aerolíneas más resilientes del sector. Además, la compañía ha sido capaz de mantener su presencia en la ruta y seguir liderando el corredor a pesar de las adversidades, lo que demuestra su capacidad para adaptarse y innovar en un entorno en constante cambio





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