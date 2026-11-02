Agujero negro ilumina al apagarse: descubren fenómeno en explosión estelar

Astrónomos del IAC revelan por qué un agujero negro brilla más al extinguirse. El análisis de una explosión cósmica de marzo muestra datos únicos en luz visible y rayos X.

Astrónomos del Instituto de Astrofísica de Canarias han publicado un descubrimiento fundamental sobre el comportamiento de los agujeros negros durante eventos cataclísmicos. El estudio explica cómo un agujero negro puede emitir más luz en sus fases finales de apagado. Este hallazgo surge del análisis detallado de una explosión cósmica masiva detectada en marzo, la cual ha desafiado las expectativas iniciales de los investigadores. La posición relativa de la Tierra jugó un papel crucial en la percepción de la intensidad de este fenómeno astronómico.

Contradicciones en la detección de rayos gamma

La explosión inicialmente pareció un estallido modesto que duró apenas cincuenta y tres segundos. A primera vista, esto sugería una liberación de energía limitada comparada con otros eventos similares. Sin embargo, las observaciones posteriores revelaron un comportamiento radicalmente distinto y complejo. El brillo del resplandor residual en luz visible aumentó progresivamente durante varias horas. Este crecimiento continuo continuó antes de que la luminosidad comenzara a disminuir de manera gradual.

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Semanas después de la detección inicial, los telescopios especializados registraron un nuevo incremento significativo. Este aumento se observó específicamente en la emisión de rayos X, una banda del espectro electromagnético vital para estudiar estos eventos. La emisión de rayos X continuó siendo observable durante varios meses tras el estallido original. Los investigadores encontraron indicios claros de que la energía total liberada era mucho mayor de lo previsto. La aparente contradicción entre la debilidad inicial y la intensidad posterior se atribuye a un efecto de perspectiva único.

La Tierra se encontraba fuera del haz de emisión más intenso durante el momento crítico del evento. Por esta razón, los instrumentos no pudieron observar directamente la parte más brillante de la explosión en tiempo real. Las explosiones de rayos gamma son fenómenos extremadamente energéticos que liberan radiación intensa en periodos breves. El análisis detallado permitió confirmar que la estructura de la eyección era más asimétrica de lo habitual. La interpretación basada en el ángulo de observación sigue siendo la explicación más sólida respaldada por los datos.

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Seguimiento global con tecnología BOOTES

Para investigar este fenómeno, el equipo científico reunió observaciones de numerosos instrumentos de última generación. Estas herramientas fueron capaces de captar señales desde rayos X hasta ondas de radio de baja frecuencia. Entre los equipos destacados figuró la red internacional de telescopios robóticos BOOTES. Esta red fue encargada específicamente de contribuir al seguimiento óptico continuo del estallido. Su capacidad de respuesta rápida permitió capturar la evolución temprana del evento con gran precisión.

Entre los instrumentos específicos que participaron se encuentra el telescopio perteneciente a BOOTES-5. Este dispositivo está situado en el Observatorio Astronómico de San Pedro Mártir, ubicado en México. La ubicación geográfica de este observatorio fue estratégica para complementar las vistas desde otros puntos del planeta. Además, otros telescopios de la red también participaron activamente en el seguimiento coordinado. La combinación de datos obtenidos en distintas longitudes de onda resultó fundamental para el éxito del estudio.

Estos datos permitieron estudiar tanto el aumento inicial del resplandor como su evolución posterior a largo plazo. Incluiron registros detallados de la reactivación de los rayos X semanas después del estallido original. El aumento progresivo de la luminosidad visible y la posterior intensificación de los rayos X mostraron una complejidad oculta. La evolución de la explosión era mucho más dinámica de lo que parecía en los primeros cincuenta y tres segundos. Estas diferencias entre las emisiones observadas en distintos momentos fueron esenciales para investigar las características del chorro relativista.

Implicaciones para la astrofísica moderna

El comportamiento posterior del material expulsado proporcionó información que no podía obtenerse únicamente a partir de la ventana inicial de detección. La interpretación que tiene que ver con el ángulo de observación sigue siendo una explicación respaldada por indicios fuertes. Sin embargo, no se considera una certeza absoluta hasta que se acumulen más evidencias directas. Precisamente por eso, el seguimiento prolongado y las mediciones en distintas regiones del espectro electromagnético resultaron fundamentales.

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Estos métodos permitieron reconstruir con mayor fidelidad cómo evolucionó el estallido cósmico en su totalidad. Los científicos pudieron estudiar la energía que pudo quedar oculta durante la fase de detección inicial más corta. La capacidad de observar la reactivación de la emisión de rayos X semanas después es un dato crucial. Esto sugiere que los mecanismos de alimentación del agujero negro o de la estrella de neutrones pueden ser más complejos. El estudio demuestra la importancia de la cooperación internacional en astronomía multi-mensajero.

El uso coordinado de telescopios en diferentes latitudes permitió cubrir el arco orbital necesario. Esto asegura que un fenómeno efímero no pase desapercibido por limitaciones geográficas o horarias. Los hallazgos publicados por el Instituto de Astrofísica de Canarias contribuyen a refinar los modelos teóricos existentes. Entender por qué un agujero negro ilumina más cuando empieza a apagarse abre nuevas líneas de investigación. Estos eventos ofrecen ventanas únicas hacia la física extrema en condiciones que no se pueden replicar en laboratorios terrestres. La comunidad científica espera que estos análisis impulsen el desarrollo de nuevos instrumentos de detección más sensibles.