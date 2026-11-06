Agujero de ozono Antártida 2026 dimensiones récord vórtice polar

Paul Newman explica que el vórtice polar débil permitió al agujero de ozono alcanzar 27,1 millones de km cuadrados en 2026, aunque los químicos dañinos siguen disminuyendo según la NOAA.

El agujero de la capa de ozono en la Antártida alcanzó en 2026 una extensión de 27,1 millones de kilómetros cuadrados, una cifra sin precedentes en la última década. Paul Newman, científico sénior de la Universidad de Maryland y director del equipo de investigación del ozono de la NASA, confirmó que las dimensiones son inusuales y superan los promedios habituales registrados en el hemisferio sur.

Esta situación se debe a un vórtice polar excepcionalmente potente pero inestable que permitió que el agujero creciera hasta proporciones extremas. Aunque la formación tardía en la temporada indicaba un comportamiento atípico, la fortaleza del sistema meteorológico mantuvo las condiciones ideales para la destrucción del ozono estratosférico durante más tiempo de lo normal.

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Mecanismo del Vórtice Polar débil

El fenómeno meteorológico que facilitó esta expansión fue la debilidad de las ondas planetarias que normalmente disipan el vórtice. Según explica Newman, los sistemas a escala global que se propagan desde la atmisfera inferior fueron especialmente débiles durante agosto y septiembre.

Esta falta de actividad ondulatoria mantuvo los vientos más fuertes del vórtice polar a varios grados de latitud del polo. El resultado fue la creación de una zona más amplia y estable con condiciones químicas perfectas para que el cloro y el bromo agotaran el ozono sin interferencias atmosféricas.

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Comparación con máximos históricos

Para contextualizar la gravedad del evento, el mayor agujero de la capa de ozono observado desde el inicio de los registros alcanzó su máxima extensión en septiembre del año 2000. Newman calcula que, si los químicos que agotan la capa fueran tan frecuentes hoy como en ese punto máximo, el agujero de 2026 habría sido entre 1 y 2 millones de millas cuadradas mayor.

Esta comparación numérica es crucial para entender que la física atmosférica actual es diferente a la de hace veintiséis años. La presencia de compuestos artificiales residuales sigue siendo suficiente para causar daños severos, pero la magnidad total del daño potencial se ha reducido gracias a las regulaciones internacionales vigentes.

Posiciones y datos de la NOAA

Científicos de la NASA y la NOAA afirman que el monitoreo continuo demuestra que los controles establecidos por el Protocolo de Montreal siguen impulsando la recuperación a largo plazo del ozono estratosférico. Stephen Montzka, científico sénior del Laboratorio de Monitoreo Global de la NOAA, confirma que los niveles de cloro en la estratosfera antártica disminuyen respecto a los niveles de la década de 1980.

Estos datos oficiales aseguran que la tendencia general es positiva a pesar de las variaciones anuales causadas por factores meteorológicos impredecibles. La comunidad científica internacional considera que la reducción de sustancias que agotan la capa de ozono es el factor determinante para la salud futura de la atmósfera terrestre.

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Impacto ambiental y próximos pasos

La recuperación del ozono no es lineal y depende de la interacción entre la química atmosférica y el clima. A pesar de las alarmas por el tamaño del agujero de 2026, los expertos insisten en que el cumplimiento de los acuerdos globales para prohibir los clorofluorocarbonos y bromuro de metilo es la causa principal de la lenta pero constante mejora.

Las agencias espaciales y oceanográficas continuarán supervisando la evolución del vórtice polar durante los próximos meses. La atención se centrará en observar cómo cambian los patrones de viento en las próximas estaciones y si se mantiene la tendencia de disminución de químicos dañinos en la estratosfera.