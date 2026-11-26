Organizaciones agrarias como COAG, ASAJA y Copa-Cogeca se movilizan en Bruselas para denunciar los posibles recortes del 37% en la PAC y proteger la viabilidad del sector.

La agricultura europea ha vuelto a movilizarse este jueves en Bruselas con una fuerte protesta organizada por agricultores y cooperativas de diversos países para oponerse a los recortes previstos en la futura política agraria. Las organizaciones agrarias denuncian que los planes presupuestarios para el periodo 2028-2034 supondrían una reducción significativa en la rentabilidad de las explotaciones y un debilitamiento de la seguridad alimentaria continental.

Propuesta de Costa y Estimaciones de Recorte

La última revisión presentada por António Costa, presidente del Consejo Europeo, ha situado el recorte estimado en torno al 37% respecto al proyecto inicial de la Comisión Europea. Se trata de estimaciones sobre distintas versiones de la propuesta, no de una reducción oficialmente aprobada, pero con un impacto potencial considerable. Esta cifra contrasta con los 1,76 billones planteados inicialmente por la Comisión Europea para el siguiente marco financiero plurianual.

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António Costa ha presentado una revisión de la propuesta que mantiene prácticamente sin cambios las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) con 261.012 millones. Sin embargo, concentra los principales ajustes en ámbitos como la competitividad, la seguridad y la defensa, generando preocupación en el sector primario por la posible reducción del carácter común de la política agraria.

Posiciones de las Organizaciones Agrarias

En España, COAG calcula que el ajuste supondría un impacto acumulado superior a los 6.140 millones de euros, una cifra que alerta sobre la viabilidad económica de muchas granjas. COAG advierte también de que, según sus cálculos, las explotaciones enfrentan desafíos crecientes en materia medioambiental y sanitaria, por lo que reclaman mantener recursos suficientes para responder a crisis y situaciones excepcionales.

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Copa-Cogeca y la Federación Valona de Agricultura, con el apoyo de Boerenbond, han anunciado su participación en las jornadas de este jueves y viernes para trasladar a las instituciones comunitarias su rechazo a la propuesta. Las organizaciones agrarias defienden que la agricultura no es solo una actividad económica, sino también un pilar estratégico, y consideran que debilitar la producción comunitaria podría aumentar la dependencia de terceros países.

Movilización y Demanda de Acuerdo Político

La concentración comenzó a las 14 horas de este jueves y la marcha se desarrolló en torno a las 14.30 horas, con salida desde la plaza de Luxemburgo y un recorrido hacia el barrio europeo. José María Castilla, director general de ASAJA, aseguró: "Estamos aquí para decirles al Consejo que si no hay acuerdo hoy y mañana, no saldremos de esto". Esta fecha vuelve a coincidir con una cumbre europea en la que se volverá a tratar de acordar el presupuesto europeo para los próximos años.

António Costa pide voluntad de acuerdo a los Veintisiete, instando a mantener una mente abierta, un enfoque constructivo y espíritu de compromiso para alcanzar un acuerdo. "Necesitamos aprobar este presupuesto a tiempo, es decir, antes de que termine el año", afirmó el presidente del Consejo Europeo en medio de las negociaciones marcadas por diferencias entre países.

Impacto en la Viabilidad del Sector

El sector advierte de que las explotaciones afrontan retos insostenibles si se reducen los recursos destinados a sostener su actividad mientras se exigen mayores exigencias medioambientales. Las organizaciones insisten en que la futura PAC debe conservar su carácter común y disponer de financiación suficiente para garantizar la producción de alimentos y la viabilidad de las explotaciones, especialmente frente a productores de otros mercados.

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Algunos estados se encuentran entre los que apuestan por preservar estos fondos en políticas tradicionales, mientras otros reclaman un presupuesto más ambicioso para mantenerlas. La concentración europea refleja la urgencia de mantener la actividad en las zonas rurales y asegurar que los recursos con los que contará el campo europeo durante los próximos siete años permitan una transición justa y sostenible.